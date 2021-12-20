نادي البنك الأهلي يوضح موقفه من الاستغناء عن أحمد ياسين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

قال أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي، إن إدارة الفريق لا تنوي الاستغناء عن أحمد ياسين لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وظهر ياسين بمستوى جيد خلال مشاركته رفقة منتخب مصر الأول في بطولة كأس العرب والتي حل بها في المركز الرابع بعدما خسر مباراة تحديد المركز الثالث بركلات الترجيح لصالح منتخب قطر.

وخلال تصريحات لإذاعة الشباب والرياضة، قال نصار: "لم نتلق أية عروض رسمية لرحيل أحمد ياسين خلال فترة الانتقالات الشتوية، ولا ننوي الاستغناء عنه في يناير".

وأضاف: "لدينا أهداف وطموحات هذا الموسم وبالتالي نرغب في الإبقاء على العناصر المميزة داخل الفريق".

وأتم: "بنهاية الموسم يمكن التفكير في أي عرض يصل لأي لاعب، لدينا استراتيجية ومبدأ، والاستثمار أمر مهم لكن مع الصبر قد نستفيد بشكل أكبر".