قطر تستضيف مباراة كأس السوبر التركي 2021

استادا المدينة التعليمية وأحمد بن علي يستضيفان مباريات مونديال الأندية في قطر - صور gate.ahram نجحت قطر في الحصول على شرف استضافة مباراة كأس السوبر التركي 2021، المقرر إقامته مطلع العام الجديد. وسيلتقي بطل ثنائية الدوري التركي وكأس تركيا لعام 2021 “بيشكتاش” بوصيفه في بطولة الكأس “أنطاليا سبور” بمباراة كأس السوبر التركي يوم 5 يناير 2022. واتفق الاتحاد التركي لكرة القدم مع نظيره القطري على اقامة مباراة بيشكتاش وانطاليا سبور على ملعب أحمد بن علي المونديالي بمدينة الريان. جدير بالذكر استضافة الدوحة لمباراة كأس السوبر الافريقي للمرة الثالثة على التوالي، وستقام يوم 22 ديسمبر الجاري بين الاهلي المصري والرجاء المغربي.

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