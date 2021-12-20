الموت يفجع المعلق التونسي “عصام الشوالي” صباح اليوم

ما قصة عصام الشوالي مع الزقازيق؟ ولماذا اختارها بدلاً من نجريج في هدف محمد صلاح العالمي؟

أفجع الموت المعلق الرياضي التونسي “عصام الشوالي” بوفاة والده في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، اثناء تواجده في العاصمة التونسية.

وأعلن عصام الشوالي خبر وفاة والده فجر اليوم الاثنين 20 ديسمبر، عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، قائلاً “الله أكبر، الله أكبر، رحم الله والدي العزيز، انا لله وانا اليه راجعون”.

وأضطر عصام الشوالي للانسحاب بشكل مفاجيء من التعليق على مباريات الادوار الاقصائية من بطولة كأس العرب التي استضافتها قطر في الفترة من 30 نوفمبر الى 18 ديسمبر، بسبب تراجع حالة والده الصحية ودخوله في أزمة حرجة.

وقرر الشوالي العودة الى العاصمة التونسية قادمًا من الدوحة، حيث ظهر في أكثر من مباراة بدور مجموعات بطولة كأس العرب من كابينة التعليق، لعل أبرزها مباراة مصر والجزائر المنتهية بالتعادل الايجابي 1/1 ضمن المجموعة الرابعة.

ولم تتوان إدارة قنوات بي ان سبورتس للحظة في اعطاء موافقتها على الطلب المفاجيء الذي تقدم به الشوالي خلال البطولة بالعودة الى تونس للتواجد جوار عائلته في هذه اللحظات الحرجة.