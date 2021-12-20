جدول رواتب لاعبي ريال مدريد في عام 2022 “الأسبوعية والسنوية”

يقدم لكم موقع الخليج 365 قائمة رواتب لاعبي ريال مدريد في عام 2022، الأسبوعية والسنوية، والتي خضعت للخصم بقرار إداري في صيف 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا التي أثرت على مداخيل النادي.

إدارة ريال مدريد بقيادة فلورنتينو بيريز أجبرت على الاستمرار في عملية الخصم المالي من رواتب اللاعبين السنوية حتى بعد عودة الجمهور إلى الملاعب بشكل كامل مطلع موسم 2022/2021 لتوفير بعض الأموال لتمويل أعمال تجديد ملعب سانتياجو برنابيو التي انطلقت في مارس 2020.

ورغم التغييرات التي طرأت على جدول رواتب لاعبي ريال مدريد، حافظ الجناح الدولي الويلزي «جاريث بيل» على موقعه في صدارة اللاعبين الأعلى أجرًا في النادي الملكي للسنة الرابعة على التوالي منذ رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس في صيف 2018.

لكن لسوء حظ ريال مدريد، يُعد تصدر جاريث بيل لجدول الرواتب بمثابة الخسارة المالية الفادحة بسبب كثرة تعرضه للإصابات، حاله كحال الدولي البلجيكي إدين هازارد الذي يتحصل على راتب مماثل لراتب بيل.

ونجح دافيد ألابا في إقناع إدارة ريال مدريد بالحصول على ثاني أعلى راتب فور وصوله بالمجان من بايرن ميونخ في الميركاتو الصيفي 2021، بحصوله على 10.8 مليون يورو في السنة الواحدة بعقد مدته 5 سنوات قادمة.

ويتضمن الجدول التالي قيمة الراتب السنوي والراتب الأسبوعي لكل لاعب، مع الإشارة إلى تاريخ انتهاء عقده مع ريال مدريد.

جدول رواتب لاعبي ريال مدريد عام 2022

الراتب الأسبوعي والسنوي اسم اللاعب + جنسيته + تاريخ انتهاء العقد 13.5 مليون يورو سنويًا – 259.6 ألف أسبوعيًا جاريث بيل – ويلز (عقده ينتهي في يونيو 2022) 13.5 مليون يورو سنويًا – 259.6 ألف أسبوعيًا إدين هازارد – بلجيكا (عقده ينتهي في يونيو 2024) 10.8 مليون يورو سنويًا – 207.692 ألف أسبوعيًا دافيد ألابا – النمسا (عقده ينتهي في يونيو 2026) 10.5 مليون يورو سنويًا – 202.5 ألف أسبوعيًا مارسيلو – البرازيل (عقده ينتهي في يونيو 2022) 10.5 مليون يورو سنويًا – 202.5 ألف أسبوعيًا توني كروس – ألمانيا (عقده ينتهي في يونيو 2023) 9.4 مليون يورو سنويًا – 181.7 ألف أسبوعيًا لوكا مودريتش – كرواتيا (عقده ينتهي يونيو 2022) 9 مليون يورو سنويًا – 173 ألف أسبوعيًا كريم بنزيمة – فرنسا (عقده ينتهي يونيو 2023) 6.7 مليون يورو سنويًا – 129.8 ألف أسبوعيًا فينسيوس جونيور – البرازيل (عقده ينتهي يونيو 2025) 6.3 مليون يورو سنويًا – 121.1 ألف أسبوعيًا إيسكو – اسبانيا (عقده ينتهي يونيو 2022) 5.6 مليون يورو سنويًا – 109 ألف أسبوعيًا تيبو كورتوا – بلجيكا (عقده ينتهي يونيو 2026) 4.7 مليون يورو سنويًا – 90.9 ألف أسبوعيًا كارلوس كاسيميرو – البرازيل (عقده ينتهي يونيو 2025) 4.7 مليون يورو سنويًا – 90.7 ألف أسبوعيًا ماركو أسينسيو – اسبانيا (عقده ينتهي يونيو 2023) 4.5 مليون يورو سنويًا – 86.5 ألف أسبوعيًا فيرلان ميندي – فرنسا (عقده ينتهي يونيو 2025) 4.5 مليون يورو سنويًا – 86.5 ألف أسبوعيًا إيدير ميليتاو – البرازيل (عقده ينتهي يونيو 2025) 4.5 مليون يورو سنويًا – 86.5 ألف أسبوعيًا لوكا يوفيتش – صربيا (عقده ينتهي يونيو 2025) 4.4 مليون يورو سنويًا – 84.8 ألف أسبوعيًا داني كارفاخال – اسبانيا (عقده ينتهي يونيو 2025) 4 مليون يورو سنويًا – 77.8 ألف أسبوعيًا لوكاس فاسكيز – اسبانيا (عقده ينتهي يونيو 2024) 4 مليون يورو سنويًا – 76.9 ألف أسبوعيًا فيدي فالفيردي – اوروجواي (عقده ينتهي يونيو 2027) 4 مليون يورو سنويًا – 76.9 ألف أسبوعيًا إدواردو كامافينجا – فرنسا (عقده ينتهي يونيو 2027)

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