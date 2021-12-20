تعرف مع موقع الخليج 365 على موعد مباراة اليوم بين الاتحاد والفتح والقنوات الناقلة، في ثالث مواجهات دور الـ16 ببطولة كأس ملك السعودية «كأس خادم الحرمين الشريفين».

يستقبل ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بمدينة الهفوف مباراة الاتحاد والفتح، التي تعتبر الرسمية الأولى للفريقين بعد توقف دام لأكثر من 20 يومًا بسبب مشاركة منافسات بطولة كأس العرب FIFA قطر 2021.

وكانت آخر مباراة للفريقين في الدوري السعودي يوم 27 نوفمبر الماضي، وتمكن الاتحاد من تحقيق الفوز على الطائي بهدفٍ دون رد، في حين تعادل الفح مع ضمك في مباراة ماراثونية شهدت تسجيل 10 اهداف من الجانبين.

وسيتطلع الاتحاد للانتقام من الفتح الذي أقصاه من دور ربع النهائي من كأس ملك السعودية الموسم الماضي، بعد أن تجاوز العميد فريق الوحدة بثلاثية نظيفة في دور الـ16.

في المقابل، حقق الفتح نتائج مثيرة في كأس ملك السعودية بالنسخة الماضية، حيث تجاوز الهلال في دور الـ16 بهدفين نظيفين، قبل إقصاءه فريق الاتحاد في دور الثمانية، وانتهت رحلته في نصف النهائي أمام التعاون بالخسارة (3-2).

موعد مباراة اليوم بين الاتحاد والفتح في كأس ملك السعودية والقنوات الناقلة

يحين موعد مباراة الاتحاد والفتح في ثمن نهائي كأس ملك السعودية، يوم الاثنين 20 ديسمبر 2021، وتنطلق صافرة بداية في تمام الساعة 14:35 بتوقيت جرينتش، 16:35 بتوقيت مصر، 17:35 بتوقيت السعودية.

وينقل البث المباشر لمواجهة الاتحاد والفتح على قناة شركة الرياضة السعودية SSC المفتوحة على القمر الصناعي عرب سات على تردد 12418 أفقي، بمعدل ترميز 27500، ومعامل تصحيح خطأ 3/4.

يذكر أن كأس خادم الحرمين الشريفين أو كأس ملك السعودية هي البطولة الثانية من حيث الأهمية في كرة القدم السعودية بعد مسابقة الدوري وتقام بين أندية الدرجة الممتازة فقط (دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين).