ليديسما يوقف انتصارات الملكي.. نتيجة مباراة ريال مدريد وقادش في الدوري الاسباني

تعرف مع موقع الخليج 365 على نتيجة مباراة ريال مدريد وقادش في الجولة الـ18 ببطولة الدوري الاسباني، ضمن مباريات اليوم الاحد 19 ديسمبر 2021، والتي شهدت تألق حارس الضيوف، الأرجنتيني جيريمياس ليديسما.

خيم التعادل السلبي بنتيجة (0-0) على مباراة ريال مدريد وضيفه قادش، لتتوقف سلسلة انتصارات النادي الملكي المتتالية في مختلف المسابقات عند 10 مباريات، وفي الدوري الاسباني بشكلٍ خاص عند 7 مباريات.

ورغم ذلك، لا زال ريال مدريد في صدارة الترتيب وبفارق مريح، حيث يمتلك في رصيده 43 نقطة بعد مباراة اليوم أمام قادش، وبفارق 6 نقاط عن ملاحقه المباشر إشبيلية الذي فاز على اتلتيكو مدريد لحساب الجولة الحالية.

على الجهة الآخري، دخل قاديش مباراة اليوم في وضعية سيئة نظرًا لتواجده في المركز قبل الأخير -18-، ولم ينجح الفريق في تحقيق اكثر من فوزين حتى الآن في 18 مباراة خاضها في الدوري الاسباني.

ولكن يعتبر تعادله مع ريال مدريد اليوم بمثابة الانتصار، حيث سيعطي لاعبيه دفعة معنوية كبيرة في المباريات المقبلة؛ من أجل زيادة رصيده الحالي (14 نقطة).

وانطلقت صافرة بداية مباراة ريال مدريد وقاديش في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت جرينتش، 23:00 بتوقيت السعودية، بإدارة من الحكم “سانتياجو خايمي لاتري”.

ونقل بث مباشر لقاء ريال مدريد ضد قاديش على قناة بي إن سبورت بريميم 1، بالأضافة الى قناة بي إن سبورت hd 1.

يذكر ان قادش قد حقق الفوز امام ريال مدريد (1-0) الموسم الماضي بالدوري الاسباني في لقاء الذهاب الذي اقيم علي ملعب ألفريدو دي ستيفانو، وفي العودة اكتسحه النادي الملكي بثلاثية نظيفة.

ريال مدريد – قادش

الدوري الاسباني – الجولة 18

ملعب سانتياجو برنابيو

انتهت

خاض ريال مدريد مباراة اليوم بالتشكلية التالية: تيبو كورتوا – فيرلاند ميندي – دافيد ألابا – إيدير ميليتاو – لوكاس فاسكيز – كارلوس كاسيميرو – فيدي فالفيردي – توني كروس – فينيسيوس جونيور – إيدين هازارد – كريم بنزيمة.

بينما جاءت تشكيلة قادش كالآتي: ليديسما – جونسون – فالي – أليكس – لوزانو – ألاركون – أليخو – أكابو – كالا – سوبريانو – إسبينو.

فرض ريال مدريد سيطرته على المباراة من البداية بنسبة استحواذ أكثر من 82% مع 36 تسديدة دون أن يتمكن من هز شباك ليديسما رغم تواجد الثلاثي إيدين هازارد، كريم بنزيمة، وفينيسيوس جونيور في المقدمة من بداية اللقاء.

وحاول ريال مدريد فك تكتلات قادش الدفاعية دون جدوى، فلجأ إلى التصويب من خارج المنطقة، وأرسل لاعب الوسط الدولي الأوروغوياني فيديركو فالفيردي تصويبة صاروخية بيمناه تصدى لها ليديسما ببراعة وأبعدها إلى ركنية في الدقيقة (23).

وظهر ليديسما بتصدٍ رائع من أمام إيدين هازارد في الشوط الثاني وبالتحديد في الدقيقة (55) حين تسلل البلجيكي من بين المدافعين وقابل تمريرة عرضية كروس داخل المنطقة برأسية جميلة وجدت الحارس الأرجنتيني المتألق الذي أبعدها بصعوبة.

تواصل المد الهجومي للريال، وهذه المرة عبر فينيسيوس جونيور الذي اقتحم منطقة الجزاء بعدما تلاعب بالدفاع وسدد كرة قوية أبعدها ليديسما قبل أن يشتتها المدافع فالي عند الدقيقة (59).

وكاد البديل المخضرم ألفارو نيجريدو يصعق ريال مدريد ويهز شباك البلجيكي كورتوا في الدقيقة (74) من أول هجمة لقادش عندما تلقى كرة داخل المنطقة سددها زاحفة، ولكن مرت بجوار القائم الأيسر.

واعتمد بعدها ريال مدريد على الكرات العرضية بعد دخول الصربي لوكا يوفيتش بديلًا لفالفيردي، ولكن الحارس ليديسما كان بالمرصاد لكل العرضيات، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي (0-0).