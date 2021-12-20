السيتي يستغل تعثر تشيلسي وليفربول..ترتيب الدوري الانجليزي بعد الجولة 18

تعرف مع الخليج 365 على ترتيب الدوري الانجليزي بعد نتائج مباريات اليوم الاحد 19 دبسمبر 2021، في الجولة 18، والتي شهدت فوز السيتي وتعثر ليفربول وتشيلسي بالتعادل.

واصل مانشستر سيتي انتصاراته المتتالية وتعزيز صدارته عندما عمق جراح مضيفه نيوكاسل برباعية نظيفة مستغلا تعثر مطارده المباشر ليفربول امام مضيفه توتنهام 2-2، فيما واصل تشلسي نزيف النقاط بسقوطه في فخ التعادل السلبي أمام مضيفه ولفرهامبتون الأحد في المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الإنجليزي.

وهو الفوز الثامن تواليا لمانشستر سيتي والرابع عشر هذا الموسم فعزز موقعه في الصدارة برصيد 44 نقطة موسعا الفارق من نقطة الى ثلاث نقاط عن مطارده المباشر ليفربول الذي سقط في فخ التعادل أمام مضيفه توتنهام 2-2.

وتوقفت الانتصارات المتتالية لليفربول عند ستة وخرج بنقطة ثمينة بالنظر الى الغيابات الكثيرة التي عانى منها أبرزها قطب دفاعه الهولندي فيرجيل فان دايك ولاعبو الوسط كورتيس جونز والإسباني تياجو ألكانتارا والبرازيلي فابينيو والقائد جوردان هندرسون والبلجيكي ديفورك اوريجي، فضلا عن إكماله المباراة بعشرة لاعبين اثر طرد مدافعه الاسكتلندي أندرو روبرتسون (77).

وفي مباراة آخرى، واصل تشيلسي نزيف النقاط بسقوطه في فخ التعادل للمرة الثانية تواليا وذلك أمام مضيفه ولفرهامبتون سلبا بعد تعادله الإيجابي مع ضيفه إيفتون 1-1 في المرحلة الماضية.

وهي المرة الثالثة في المباريات الأربع الأخيرة التي يفشل فيها الفريق اللندني في تحقيق الفوز (خسر أمام جاره وست هام 2-3 في المرحلة الخامسة عشرة)، فأهدر سبع نقاط وسعت الفارق بينه وبين مانشستر سيتي المتصدر إلى ست نقاط، علما أن تشلسي كان المتصدر قبل أربع مراحل.

وخاض تشلسي المباراة في غياب سبعة لاعبين أساسيين بسبب الإصابة وفيروس “كوفيد-19” هم بن تشيلويل والالمانيان كاي هافيرتس وتيمو فيرنر والبلجيكي روميلو لوكاكو والايطالي جورجينيو وروبن لوفتوس تشيك وكالوم هودسون أودوي.

يذكر أنه تم تأجيل خمس من المباريات الستة التي كانت مقررة أمس السبت، كما تم تأجيل مباراة إيفرتون مع ليستر سيتي اليوم الاحد.

ترتيب الدوري الانجليزي بعد الجولة 18

1- مانشستر سيتي (44 نقطة) لعب 18 مباراة

2- ليفربول (41 نقطة) لعب 18 مباراة

3- تشيلسي (38 نقطة) لعب 18 مباراة

4- ارسنال (32 نقطة) لعب 18 مباراة

5- وست هام يونايتد (28 نقطة) لعب 17 مباراة

6- مانشستر يونايتد (27 نقطة) لعب 16 مباراة

7- توتنهام (26 نقطة) لعب 15 مباراة

8- ولفرهامبتون (25 نقطة) لعب 18 مباراة

9- ليستر سيتي (22 نقطة) لعب 16 مباراة

10- استون فيلا (22 نقطة) لعب 17 مباراة

11- كريستال بالاس (20 نقطة) لعب 17 مباراة

12- برينتفورد (20 نقطة) لعب 16 مباراة

13- برايتون (20 نقطة) لعب 16 مباراة

14- ايفرتون (19 نقطة) لعب 17 مباراة

15- ساوثهامبتون (17 نقطة) لعب 17 مباراة

16- ليدز يونايتد (16 نقطة) لعب 18 مباراة

17- واتفورد (13 نقطة) لعب 16 مباراة

18- بيرلني (11 نقطة) لعب 15 مباراة

19- نيوكاسل يونايتد (10 نقاط) لعب 18 مباراة

20- نوريتش سيتي (10 نقاط) لعب 17 مباراة