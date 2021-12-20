تعرف مع الخليج 365 على موعد مباراة الاتحاد السكندري وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري الممتاز 2021/2022، والمقرر إقامتها على ستاد الاسكندرية.

يخوض الاتحاد السكندري مباراة هامة وقوية على ملعبه عندما يستقبل سيراميكا كليوباترا ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز 2021/22.

يدخل زعيم الثغر المباراة في المركز التاسع في ترتيب جدول الدوري المصري برصيد 8 نقاط جمعهم بالفوز في مباراتين والتعادل في مواجهتين والهزيمة في مباراتين آخرين.

بينما يأتي سيراميكا كليوباترا في المركز الثامن بنفس رصيد نقاط الاتحاد 8 نقاط، حصل عليهم من خلال الفوز في مواجهتين والهزيمة في مباراتين والتعادل في مواجهتين آخرين.

وسيسعى الاتحاد الى استغلال عامل الارض من أجل تحقيق الفوز وتعويض خسارته في الجولة الماضية امام فاركو 1/2، وبالمثل سيبحث سيرامكيا كليوباترا الى استعادة نغمة الانتصارات الغائبة عن الفريق منذ آخر جولتين في الدوري المصري، حيث خسر امام فاركو صفر/1، ثم امام الزمالك بنفس النتيجة.

ما هو موعد مباراة الاتحاد السكندري وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري والقنوات الناقلة؟

يحين موعد مباراة الاتحاد السكندري وسيرامبكا كليوباترا في الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز 2021/22 يوم الاثنين الموافق 20 ديسمبر 2021.

وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت السعودية، 18:00 بتوقيت جرينتش، على ستاد الاسكندرية.

ينقل بث مباشر مباراة الاتحاد ضد سيراميكا كليوباترا على قناة أون تايم سبورت، كما ينقل موقع الخليج 365 تغطية حية لأحداث المواجهة دقيقة بدقيقة.

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