تعرف مع الخليج 365 على موعد مباراة المصري البورسعيدي وفاركو في الدوري المصري الممتاز 2021/2022، والمقرر إقامتها على ستاد برج العرب بالاسكتندرية.

يحل المصري البورسعيدي ضيفاً ثقيلاً أمام الصاعد حديثاً الى الدوري المصري الممتاز نادي فاركو، لحساب الجولة السابعة، والمنتظر ان تكون قوية نظراً لتقارب الفريقين في جدول الترتيب.

ويتواجد المصري البورسعيدي في المركز الرابع بجدول الترتيب برصيد 10 نقاط، حصدهم زعيم الثغر من 6 انتصارات، و4 تعادلات، ولم يتعرض الفريق لأي هزيمة حتى الآن في المسابقة المحلية.

في المقابل يأتي فاركو في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري المصري بفارق نقطة واحدة عن ضيفه المصري، ونجح فاركو في تحقيق 3 انتصارات، وتلقى الفريق 3 هزائم.

ما هو موعد مباراة المصري وفاركو في الدوري المصري والقنوات الناقلة؟

يحين موعد مباراة المصري وفاركو في الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز 2021/22 يوم الاثنين الموافق 20 ديسمبر 2021.

وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 15:00 بتوقيت مصر، 16:00 بتوقيت السعودية، 13:00 بتوقيت جرينتش، على ستاد برج العرب.

ينقل بث مباشر مباراة المصري ضد فاركو على قناة أون تايم سبورت، كما ينقل موقع الخليج 365 تغطية حية لأحداث المواجهة دقيقة بدقيقة.

كان المصري قد حقق فوزاً ثمنياً على ملعبه امام مصر المقاصة بنتيجة 3/2 في الجولة الماضية من الدوري المصري، كما انتصر ايضا فاركو خارج قواعده امام الاتحاد السكندري 2/1 بنفس الجولة.

اقرأ ايضا..