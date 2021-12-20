كونتي يهادي جوارديولا.. نتيجة مباراة ليفربول وتوتنهام في الدوري الانجليزي

تعرف مع موقع الخليج 365 على نتيجة مباراة ليفربول وتوتنهام في الجولة الـ18 ببطولة الدوري الانجليزي الممتاز، ضمن مباريات اليوم الاحد 19 ديسمبر 2021.

قدم أنطونيو كونتي هدية ثمينة لبيب جوارديولا بعدما قاد توتنهام لتعادل مثير بنتيجة (2-2) أمام منافس مانشستر سيتي المباشر على الصدارة «ليفربول» في المباراة التي أقيمت استاد توتنهام هوتسبر ضمن الجولة الـ18 بالدوري الانجليزي 2021/2022.

وبهذا التعادل، رفع ليفربول رصيده إلى 41 نقطة في المركز الثاني وبفارق نقطتين عن المتصدر مانشستر سيتي الذي فاز على نيوكاسل اليوم لحساب الجولة الحالية، في حين أصبح في رصيد توتنهام 26 نقطة في المركز السابع.

وأحدث المدرب أنطونيو كونتي تأثيرًا فوريًا في غرفة ملابس توتنهام، حيث لم يهزم في أول أربع مباريات في الدوري الانجليزي (فاز 3، وتعادل مرة واحدة)، وقدم بعضًا من أسلوب الدفاع الإيطالي الشهير محققًا 3 كلين شيت (شباك نظيفة).

من جهته، دخل ليفربول مواجهة نيوكاسل يوم الجمعة الماضي من دون فيرجيل فان دايك وفابينيو بسبب الإصابة بفيروس كورونا، ورغم ذلك حقق فوزه الـ2000 في الدوري الانجليزي بنتيجة (3-1).

ولم يعرف رجال يورجن كلوب طعم الخسارة أو التعادل في آخر 6 مباريات في البريميرليج، محققًا 6 انتصارات متتالية؛ قبل أن يتعادل اليوم أمام توتنهام.

وأدار مباراة ليفربول وتوتنهام اليوم، الحكم الانجليزي «بول تيرني»، وانطلقت صافرة البداية في تمام الساعة 16:30 بتوقيت جرينتش، 18:30 بتوقيت مصر، 19:30 بتوقيت السعودية، 19:30 بتوقيت الامارات.

ونقل بث مباشر ليفربول وتوتنهام على قناة بي إن سبورتس بريميم 1، بصوت المعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي، بالإضافة إلى قناة Sport TV1 Potugal، وSky Sports Premier League UK.

ليفربول 2-2 توتنهام

استاد توتنهام – لندن

الدوري الانجليزي (الجولة 18)

انتهت

دخل ليفربول المباراة بالتشكيلة التالية: أليسون بيكر؛ ألكسندر أرنولد، جويل ماتيب، ابراهيما كوناتي، آندري روبرتسون؛ تايلر مورتون، جيمس ميلنر، نابي كيتا؛ ساديو ماني، محمد صلاح، ديوجو جوتا.

بينما جاءت تشكيلة توتنهام كالآتي: هوجو لوريس؛ إيمرسون رويال، دافينسون سانشيز، إيريك داير، بين ديفيز، ريان سيسيغنون؛ هاري وينكس، ديلي آلي، تانجي ندومبيلي؛ سون هيونج مين، هاري كين.

وتقدم توتنهام بالهدف الأول في الدقيقة (13) عبر قائده هاري كين الذي استغل تمريرة تانجي ندومبيلي داخل المنطقة، ليسدد كرة أرضية سكنت شباك أليسون بيكر.

وأهدر بعدها توتنهام فرصة مضاعفة النتيجة في أكثر من مناسبة، لعل أبرزها كرة ديلي آلي الذي أنقذها أليسون ببراعة كبيرة، ليأتي بعدها هدف التعادل لليفربول عن طريق ديوجو جوتا في الدقيقة (35)، برأسية متقنة بعد عرضية من روبرتسون.

تواصل مسلسل إهدار الفرص السهلة من توتنهام في الشوط الثاني، ليعاقبه ليفربول بالهدف الثاني في الدقيقة (69)، بعدما أرسل أرنولد عرضية تجاه روبرتسون داخل منطقة الـ6 ياردة، الذي سدد بدوره رأسية سكنت الشباك.

ولكن توتنهام نجح في تعديل النتيجة سريعًا في الدقيقة (74)، بعدما تلقى سون تمريرة بينية على الجهة اليسرى أخطأ أليسون في إبعادها، لتتمهد الكرة أمام الكوري الجنوبي الذي سجل الكرة بسهولة في الشباك الخالية.