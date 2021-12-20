تعادل مثير.. مشاهدة فيديو اهداف مباراة اليوم بين ليفربول وتوتنهام في الدوري الانجليزي

يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو لمشاهدة اهداف مباراة ليفربول وتوتنهام في الجولة الـ18 ببطولة الدوري الانجليزي الممتاز، ضمن مباريات اليوم الاحد 19 ديسمبر 2021.

خيم التعادل الإيجابي بنتيجة (2-2) على مباراة توتنهام وضيفه ليفربول التي أقيمت على استاد توتنهام هوتسبر ضمن منافسات الجولة الـ18 بالدوري الانجليزي 2021/2022.

وتقدم توتنهام بالهدف الأول في الدقيقة (13) عبر قائده هاري كين الذي استغل تمريرة تانجي ندومبيلي داخل المنطقة، ليسدد كرة أرضية سكنت شباك أليسون بيكر.

وأهدر بعدها توتنهام فرصة مضاعفة النتيجة في أكثر من مناسبة، لعل أبرزها كرة ديلي آلي الذي أنقذها أليسون ببراعة كبيرة، ليأتي بعدها هدف التعادل لليفربول عن طريق ديوجو جوتا في الدقيقة (35)، برأسية متقنة بعد عرضية من روبرتسون.

تواصل مسلسل إهدار الفرص السهلة من توتنهام في الشوط الثاني، ليعاقبه ليفربول بالهدف الثاني في الدقيقة (69)، بعدما أرسل أرنولد عرضية تجاه روبرتسون داخل منطقة الـ6 ياردة، الذي سدد بدوره رأسية سكنت الشباك.

ولكن توتنهام نجح في تعديل النتيجة سريعًا في الدقيقة (74)، بعدما تلقى سون تمريرة بينية على الجهة اليسرى أخطأ أليسون في إبعادها، لتتمهد الكرة أمام الكوري الجنوبي الذي سجل الكرة بسهولة في الشباك الخالية.

وبهذا التعادل، رفع ليفربول رصيده إلى 41 نقطة في المركز الثاني وبفارق نقطتين عن المتصدر مانشستر سيتي الذي فاز على نيوكاسل اليوم لحساب الجولة الحالية، في حين أصبح في رصيد توتنهام 26 نقطة في المركز السابع.

مشاهدة فيديو اهداف مباراة اليوم بين ليفربول وتوتنهام في الدوري الانجليزي