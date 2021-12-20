بث مباشر مشاهدة مباراة اليوم بين ميلان ونابولي في الدوري الايطالي رابط يلا شوت

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر رابط يلا شوت لمشاهدة مباراة ميلان ونابولي في الجولة الـ18 ببطولة الدوري الايطالي «سيري آ»، ضمن مباريات اليوم الاحد 19 ديسمبر 2021.

يأمل ميلان أن يكون التعادل المخيب للآمال أمام أودينيزي (1-1) في الجولة الماضية مجرد تعثر في الطريق الطويل للموسم إلى الاسكوديتو، حين يستقبل نابولي اليوم على ملعب سان سيرو.

وسيدخل ستيفانو بيولي المواجهة بهدف تحقيق الفوز وتضييق الخناق على الانتر الذي يتصدر جدول ترتيب الدوري الايطالي بفارق 4 نقاط، بعد فوزه السهل على متذيل الترتيب ساليرنيتانا لحساب الجولة الحالية.

ويتواجد ميلان في المركز الثاني بجدول الترتيب وفي رصيده 39 نقطة، جمعها من 17 مباراة، فاز في 12 مناسبة، وتعادل 3 مرات، وتلقى الخسارة في مباراتين؛ وسجل لاعبوه 36 هدف، واهتزت شباكه 19 مرة.

من جهته، تراجع نابولي بشكل غريب بعد جلوسه لجزء كبير من الموسم على قمة الترتيب، حيث فاز في مباراة واحدة فقط من آخر 6 جولات، وتعادل في مناسبتين، وخسر 3 مرات، آخرها في الجولة الماضية وقبل الماضية أمام أتلانتا وإمبولي.

وسيتطلع لوتشيانو سباليتي إلى تعديل المسار من بوابة ميلان، وخطف الثلاث نقاط للتساوي معه في المركز الثاني، وتجاوز أتلانتا الذي سقط بالخسارة أمام روما لحساب الجولة الحالية.

ويقبع نابولي حاليًا في المركز الرابع بجدول الترتيب وفي جعبته 36 نقطة جمعها من 17 مباراة، انتصر في 11 لقاء، وتعادل 3 مرات، وخسر في مثلها؛ وسجل لاعبوه 34 هدف، ودخل مرماه 13 هدف فقط كأقوى خط دفاع في المسابقة حتى الآن.

ويدير مباراة ميلان ونابولي الحكم الإيطالي «دافيدي ماسا»، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 19:45 بتوقيت جرينتش، 20:45 بتوقيت السعودية، 21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت الامارات.

وينقل بث مباشر مباراة ميلان ونابولي على القناة الرسمية لبطولة الدوري الايطالي «legacalcioserieatim»، بموقع التسجيلات المرئية والبث الحي يوتيوب، وسيتولى المعلق الرياضي السعودي «فهد العتيبي» وصف احداث اللقاء.

ميلان 0-1 نابولي

ملعب سان سيرو – ميلانو

الدوري الايطالي – الجولة 18

انتهت

ملخص مباراة ميلان ونابولي

فاز نابولي 1-صفر على ميلان في استاد سان سيرو اليوم الأحد ليتقدم للمركز الثاني في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم متفوقا على منافسه في مباراة سرق فيها حكم الفيديو المساعد الأضواء في نهاية درامية.

وسدد لاعب وسط نابولي إلجيف إلماس برأسه في المرمى عند القائم القريب ليصعق أصحاب الأرض في الدقيقة الخامسة، وهو تقدم حافظ عليه الفريق الزائر بدون عناء حتى المراحل الأخيرة من المباراة.

وكاد المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش أن يدرك التعادل لميلان بعدما اقترب من هز الشباك في منتصف الشوط الأول ثم بعد الاستراحة مباشرة.

وفي الدقيقة 90، حين بدا أن ميلان استنفد كل الحيل، بدا أن فرانك كيسي منح أصحاب الأرض نقطة التعادل ليفجر احتفالات مثيرة لكن حكم الفيديو المساعد ألغى الهدف بداعي التسلل ضد أوليفييه جيرو الذي كان مستلقيا على الأرض في منطقة الجزاء.

وغضب ميلان بشدة من قرار الحكام لكن نابولي تماسك ليحقق انتصاره الأول في الدوري في أربع مباريات ويرفع رصيده إلى 39 نقطة متساويا مع ميلان لكنه يتفوق على فريق المدرب ستيفانو بيولي بفارق الأهداف.

وقال لوتشيانو سباليتي مدرب نابولي لمنصة دازون “ما جعلني سعيدا حقا هو أننا لم نتراجع كثيرا حتى الدقائق الخمس الأخيرة، وحافظنا على التوازن جيدا حتى بعد التقدم.

“أصبح الأمر صعبا في الدقائق الأخيرة عندما أضاف أوليفييه جيرو حضوره إلى قوة زلاتان إبراهيموفيتش البدنية. لكن أتيحت لنا فرص للتقدم 2-صفر ولعبنا كفريق رائع ضد خصم رائع”.

لم يخسر كل من ميلان ونابولي في أول 12 مباراة بالدوري هذا الموسم، لكن مستواهما المتذبذب بعد ذلك فتح الباب أمام إنتر ميلان، الذي ضمن الآن لقب “بطل الشتاء” في إيطاليا حيث يتصدر الترتيب بفارق أربع نقاط قبل جولة واحدة على توقف عيد الميلاد.

ويملك إنتر 43 نقطة من 18 مباراة بعد أن سحق سالرنيتانا 5-صفر يوم الجمعة. ولدى كل من نابولي وميلان 39 نقطة بينما يملك أتلانتا، الذي خسر 4-1 أمام روما أمس السبت، 37 نقطة.

وبعد أن تصدر الترتيب لفترة طويلة، كان نابولي يدرك أن رابع خسارة في ست مباريات ستجعله يبتعد كثيرا عن إنتر، لكنه بدأ بطريقة مثالية في استاد سان سيرو بفضل هدف إلماس الافتتاحي.

وافتقد كل فريق لاعبين أساسيين بسبب الإصابة واتضح ذلك في المستوى المتواضع للمباراة.

وكانت كل الإثارة في الدقائق الأخيرة. وجاء هدف كيسي وسط فوضى لكن ميلان لم يكترث وانطلق بيولي لينضم إلى الاحتفالات.

وطلب حكم الفيديو المساعد من الحكم دافيدي ماسا مراجعة الهدف على الشاشة الموجودة خارج خطوط الملعب، وقرر ماسا أن البديل جيرو، الذي كان منبطحا على الأرض، كان في موقف تسلل عندما حاول الاشتراك في بداية الهجمة.

وأبلغ بيولي منصة دازون “أعلم أنهم سيقولون إن القواعد تم تطبيقها، ولكن كيف يمكن للاعب على الأرض أن يلحق الضرر بالخصم؟

“لا توجد وسيلة لعرقلة (المدافع) جوان جيسوس. جيرو كان يحاول بكل الطرق الابتعاد عن طريقه”.