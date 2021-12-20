شاهد صور محرز بعد تألقه في مباراة اليوم مع مانشستر سيتي أمام نيوكاسل في الجولة الـ 18 من الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2022/2021.

قدم نجم منتخب الجزائر «رياض محرز» واحدة من أفضل مبارياته مع مانشستر سيتي خلال هذا الشهر، حيث صنع الهدف الثاني الذي سجله جواو كانسيلو في الدقيقة 27، قبل أن يضيف الهدف الثالث بنفسه خلال الشوط الثاني بعد تلقيه تمريرة من زينشينكو في الدقيقة 63.

ورفع رياض محرز رصيده ل4 أهداف و3 تمريرات حاسمة في 14 مباراة خاضها مع مانشستر سيتي هذا الموسم بمنافسات الدوري الانجليزي الممتاز، علمًا بأنه سجل 9 وصنع 6 في 27 مباراة الموسم الماضي.

ولم يشارك رياض محرز مثله مثل عدد كبير من اللاعبين الجزائريين المحترفين في أوروبا ببطولة كأس العرب 2021 التي ظفر بكأسها محاربي الصحراء للمرة الأولى في تاريخهم ليلة أمس السبت بعد الفوز بهدفين دون رد على تونس في النهائي.

شاهد صور محرز في مباراة اليوم امام نيوكاسل