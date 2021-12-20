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شاهد صور محرز بعد تألقه في مباراة اليوم مع مانشستر سيتي أمام نيوكاسل

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محمود ماهر 0 تبليغ

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شاهد صور محرز بعد تألقه في مباراة اليوم مع مانشستر سيتي أمام نيوكاسل
رياض محرز يصنع ويسجل في مباراة اليوم بين مانشستر سيتي ونيوكاسل بمنافسات الدوري الانجليزي الممتاز 2021 - صور Getty

شاهد صور محرز بعد تألقه في مباراة اليوم مع مانشستر سيتي أمام نيوكاسل في الجولة الـ 18 من الممتاز موسم 2022/2021.

قدم نجم منتخب الجزائر «رياض محرز» واحدة من أفضل مبارياته مع مانشستر سيتي خلال هذا الشهر، حيث صنع الهدف الثاني الذي سجله جواو كانسيلو في الدقيقة 27، قبل أن يضيف الهدف الثالث بنفسه خلال الشوط الثاني بعد تلقيه تمريرة من زينشينكو في الدقيقة 63.

ورفع رياض محرز رصيده ل4 أهداف و3 تمريرات حاسمة في 14 مباراة خاضها مع مانشستر سيتي هذا الموسم بمنافسات الدوري الانجليزي الممتاز، علمًا بأنه سجل 9 وصنع 6 في 27 مباراة الموسم الماضي.

ولم يشارك رياض محرز مثله مثل عدد كبير من اللاعبين الجزائريين المحترفين في أوروبا ببطولة كأس العرب 2021 التي ظفر بكأسها محاربي الصحراء للمرة الأولى في تاريخهم ليلة أمس السبت بعد الفوز بهدفين دون رد على تونس في النهائي.

شاهد صور محرز في مباراة اليوم امام نيوكاسل

جناح نادي مانشستر سيتي رياض محرز - صور Getty
جناح نادي مانشستر سيتي رياض محرز – صور Getty
لاعب الجزائر وجناح نادي مانشستر سيتي رياض محرز - صور Getty
لاعب الجزائر وجناح نادي مانشستر سيتي رياض محرز – صور Getty
لاعب الجزائر وجناح نادي مانشستر سيتي رياض محرز - صور Getty
لاعب الجزائر وجناح نادي مانشستر سيتي رياض محرز – صور Getty
جناح نادي مانشستر سيتي رياض محرز - صور Getty
جناح نادي مانشستر سيتي رياض محرز – صور Getty
جناح نادي مانشستر سيتي رياض محرز - صور Getty
جوارديولا مع جناح نادي مانشستر سيتي رياض محرز – صور Getty

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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