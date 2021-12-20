صفقات برشلونة | ماتا ضمن خطة تشافي في الميركاتو الصيفي 2022

صانع العاب مانشستر يونايتد ومنتخب اسبانيا خوان ماتا - صور Getty

ارتبط برشلونة بصفقة صيفية محتملة تشمل لاعب خط وسط مانشستر يونايتد المخضرم “خوان ماتا”، الذي سينتهي عقده مع البطل القياسي للدوري الانجليزي في نهاية موسم 2022/2021.

وسيحتفل ماتا قريبًا بثماني سنوات بين صفوف الشياطين الحمر بعد انتقاله في يناير 2014 من تشيلسي بمبلغ 38 مليون جنيه إسترليني، كان الأعلى وقتها في تاريخ اليونايتد.

لكن اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا لم يُستدع للعب مع الفريق الأول لليونايتد إلا بشكل متقطع خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية، ليكتفي بالمشاركة في ثلاث مباريات فقط، لعب خلالهم 151 حتى الآن هذا الموسم.

رغم ذلك، فإن مسيرة خوان ماتا المهنية لم تنتهِ حتى الآن، حيث ذكرت صحيفة ديلي ستار البريطانية، أنه على رادار برشلونة الذي يعاني من ضائقة مالية، بعد أن ارتبط سابقًا بالعملاق الكتالوني قبل هذا الموسم.

في حين أنه من المحتمل أن يكون ماتا متاحًا في الميركاتو الشتوي 2022 أمام مدرب برشلونة الجديد تشافي هيرنانديز، نظرًا لافتقاره لفرصة المشاركة مع فريق المدرب الالماني رالف رانجنيك.

ويُقال ان برشلونة سيضطر على الأرجح إلى الانتظار حتى الصيف للتوقيع معه لأن دفع رسوم الانتقال غير وارد، إلا إذا ألغى مان يونايتد عقده مبكرًا.

ولا يزال بإمكان ماتا على الأقل الاتفاق على عقد مسبق مع برشلونة لفصل الصيف، وهو ما يحق له القيام به بمجرد دخول الأشهر الستة الأخيرة من عقده في 1 يناير.