يورجن كلوب متفائل بتجديد محمد صلاح لعقده مع ليفربول

أعرب المدير الفني لنادي ليفربول يورجن كلوب عن تفاؤله بتوقيع الهداف الأول لفريقه ومنتخب مصر «محمد صلاح» على عقد جديد، مبدياً في الوقت ذاته عدم اهتمامه الكبير بخصوص هذا الموضوع خلال الوقت الراهن.

وأصبح مستقبل البالغ من العمر 29 عامًا في دائرة الضوء على مدار الأشهر الأخيرة بسبب مستواه المميز وتصدره للائحة هدافي الدوري الانجليزي وقيادة الريدز إلى تأهل سهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أمام الثلاثي الكبير «ميلان وأتلتيكو مدريد وبورتو».

وينتهي عقد محمد صلاح في نهاية موسم 2003/2022، ويصر النجم المصري مرارًا وتكرارًا على رغبته في البقاء على ملعب أنفيلد روود حتى اعتزاله.

وقال صلاح إن أمر التجديد متروك لإدارة الريدز ووكيل أعماله رامي عباس، لكن الطرفان غير متوافقان في المفاوضات بشأن العقد الجديد حتى الآن، نظرًا لإصرار رامي عباس على مضاعفة الراتب الأسبوعي لأكثر من 400 ألف جنيه إسترليني.

مع ذلك، قدم كلوب تحديثًا إيجابيًا للمحادثات مع الفرعون المصري، وأصر على أنه “لا يهتم كثيرًا” بموعد توقيع العقد الجديد، طالما سينتهى الأمر بصلاح بتمديد إقامته في ميرسيسايد.

وقال يورجن كلوب لشبكة سكاي سبورتس نيوز قبل لقاء ليفربول وتوتنهام في الدوري الانجليزي اليوم الاحد “نجري محادثات جيدة حقًا. أريد أن يحدث ذلك، ولكن متى؟ لا أهتم كثيرًا.”

ويتصدر صلاح ترتيب الهدافين في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 15 هدف، كما قدم تسعة تمريرات حاسمة هذا الموسم، كأكثر لاعب مساهمة في الأهداف في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى.