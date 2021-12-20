رغم اهتمام ريال مدريد..ليوناردو واثق من اقناع مبابي بالاستمرار في باريس

كيليان مبابي لاعب نادي باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا - صور Reu

يستمر المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان “ليوناردو”، في التأكيد على قدرة النادي الباريسي على إقناع كيليان مبابي بالبقاء إلى ما بعد نهاية عقده الحالي صيف 2022، رغم الاهتمام الكبير من ريال مدريد.

وينتهي عقد كيليان مبابي في بارك دي برينس بنهاية هذا الموسم، وسيكون قادرًا على بدء محادثات مع نادٍ خارجي بشأن انتقال مجاني في الصيف اعتبارًا من 1 يناير، وفق ما يمنحه قانون بوسمان للانتقالات.

وارتبط ريال مدريد ارتباطًا وثيقًا بالتعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا، ولا يزال الأوفر حظًا للحصول على توقيعه.

وأصبح مبابي ثاني أغلى صفقة على الإطلاق عندما انضم إلى باريس سان جيرمان من موناكو صيف 2017، لذا فإن خسارته مجانًا يمثل خسارة كبيرة لفريق القطري ناصر الخليفي.

ومن المرجح بشكل متزايد أن يرحل اللاعب الدولي الفرنسي الصيف المقبل، لكن ليوناردو يصر على أن باريس سان جيرمان لا يزال لديه “إمكانيات جيدة” للإبقاء على لاعب يعتقد أن زميله في الفريق ليونيل ميسي هو “أفضل لاعب في العالم”.

ليوناردو يأمل في استمرار مبابي في حديقة الأمراء

قال ليوناردو بخصوص بطل كأس العالم 2018 مع منتخب فرنسا “إنه وضع خاص للغاية لأننا نتحدث عن أفضل لاعب في العالم يقترب من نهاية عقده. يمكننا القول أنه كانت هناك أوقات ناقشنا فيها بشكل أكثر دفئًا، لكن هذا جزء من بناء علاقة. ”

وتابع المدير الرياضي البرازيلي “سيعتقد الناس أننا نقول ذلك لأننا نريد إطالة أمد ذلك لكن ذلك يتجاوز مصلحة النادي. في عمر 22 عامًا، 23 عامًا تقريبًا، وصل كيليان إلى مرحلة نضج لا تصدق.”

وختم بالقول “إنه وضع معقد بمعنى أننا نود أن يبقى طوال حياته وأن علينا احترام ذلك (موقف الأسرة). أعتقد أنه لا يزال لدينا إمكانيات جيدة (لتمديد عقده). أنا أؤمن بذلك.”

وسجل مبابي 145 هدفاً وصنع 75 آخرين في 194 مباراة فقط مع باريس سان جيرمان، بما في ذلك 13 هدفاً و 14 تمريرة حاسمة في 23 مباراة حتى الآن هذا الموسم، الأمر الذي دفع ريال مدريد أكثر نحو الضغط لضمه.