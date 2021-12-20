محرز يترك بصمته على الرباعية..مشاهدة اهداف مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل في الدوري الانجليزي

شاهد فيديو اهداف وملخص مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل في الجولة 18 من الدوري الانجليزي الممتاز، والتي أقيمت على ملعب سانت جيمس بارك، ضمن مباريات اليوم الاحد 19-12-2021.

ترك النجم الجزائري “رياض محرز” بصمته على رباعية فريقه وسجل هدفاً في شباك نيوكاسل، ليواصل مانشستر سيتي انتفاضته ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وعزز صدارته لترتيب المسابقة، في المرحلة الثامنة عشر للبطولة، التي شهدت أيضا تعادل تشيلسي مع مضيفه وولفرهامبتون بدون أهداف.

وارتفع رصيد سيتي (حامل اللقب) الذي حقق انتصاره الرابع عشر في البطولة هذا الموسم والثامن على التوالي، إلى 44 نقطة في الصدارة، فيما تجمد رصيد نيوكاسل، الذي تكبد خسارته العاشرة مقابلة فوزا وحيدا و7 تعادلات في البطولة خلال الموسم الحالي، عند 10 نقاط في المركز التاسع عشر (قبل الأخير) بفارق 3 نقاط خلف مراكز الأمان.

وافتتح البرتغالي روبن دياش التسجيل مبكرا لسيتي في الدقيقة الخامسة، قبل أن يضيف مواطنه جواو كانسيلو الهدف الثاني في الدقيقة 27.

وتكفل النجمان الجزائري رياض محرز والإنجليزي رحيم سترلينج، بتسجيل الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 63 و86 على الترتيب، ليحقق الفريق السماوي انتصاره الأكبر في تاريخ مواجهاته مع نيوكاسل على ملعب (سانت جيمس بارك)، الذي استضاف اللقاء.

ومنذ خسارته صفر / 2 أمام ضيفه كريستال بالاس في 30 أكتوبر الماضي، لم يعرف مانشستر سيتي سوى لغة الفوز في البطولة، بعد فوزه في لقاءاته الثمانية التالية، التي سجل خلالها لاعبوه 24 هدفا، فيما تلقى 3 أهداف فقط.

اهداف مانشستر سيتي ونيوكاسل اليوم