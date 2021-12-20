الذئاب يفسدون خطة توخيل.. نتيجة مباراة تشيلسي وولفرهامبتون في الدوري الانجليزي

يقدم لكم موقع الخليج 365 ملخص مباراة تشيلسي وولفرهامبتون التي أقيمت على ملعب مولينيو، ضمن مباريات اليوم الاحد 19 ديسمبر 2021 في الدوري الانجليزي الممتاز.

حل نادي تشيلسي ضيفًا على ولفرهامبتون، ضمن منافسات الجولة الـ18 من الدوري الانجليزي الممتاز، بهدف العودة إلى سكة الانتصارات بعد تعادله مع إيفرتون في الجولة الماضية، إلا أن محاولته بأت بالفشل.

وسقط تشيلسي في فخ التعادل السلبي على ملعب ذئاب ولفرهامبتون، ليواصل التراجع في جدول ترتيب الدوري الانجليزي للمرة الثالثة في آخر 5 مباريات.

وأضطر المدير الفني لنادي تشيلسي «توماس توخيل» للعب بالأمريكي كريستيان بوليسيتش في خط الهجوم رفقة الثنائي ماسون مونت وحكيم زياش في ظل غياب الثلاثي الهجومي «كاي هافيرتز وروميلو لوكاكو وتيمو فيرنر» بسبب المرض بفيروس كورونا.

من جهته، نجح لفرهامبتون في خطف نقطة بعد أيام من العودة إلى سكة الانتصارات في الجولة الماضية بالفوز على برايتون، بعد 4 جولات للنسيان.

وظل تشيلسي في المركز الثالث بجدول الترتيب الدوري الانجليزي وفي رصيده 38 نقطة، خلف الوصيف ليفربول بفارق نقطتين (مؤقتًا لحين انتهاء مباراة ليفربول وتوتنهام بنفس الجولة).

وأدار مباراة تشيلسي وولفرهامبتون اليوم، الحكم الانجليزي «ديفيد كوت»، وانطلقت صافرة البداية في تمام الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش، 16:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت السعودية.

ونقل بث مباشر تشيلسي وولفرهامبتون على قناة بي إن سبورتس بريميم 2، بصوت المعلق الرياضي العماني عامر الخوذيري، بالإضافة إلى قناة Sport TV1 Potugal، وZiggo Sport Select HD الهولندية.

تشيلسي 0-0 ولفرهامبتون

ملعب مولينيو

الدوري الانجليزي (الجولة 18)

انتهت

تشكيلة تشيلسي الاساسية اليوم: إدوارد ميندي – سيزار أزبيليكويتا – تياجو سيلفا – أنطونيو روديجر – ريس جيمس – نجولو كانتي – تريفوه تشالوبا – ماركوس ألونسو – ماسون ماونت – كريستيان بوليسيتش – حكيم زياش.

تشكيلة ولفرهامبتون الاساسية اليوم: خوسيه سا – ماكس كيلمان – كونور كوادي – رومان سايس – كيجانا هوفر – لياندر ديندونكير – روبين نيفيس – جواو موتينيو – فيرناندو مارسال – راؤول خيمينيز – دانيل بودينس.