الميركاتو الشتوي 2022 | ليفربول يستهدف نجم كولومبيا في الكوبا لتعويض صلاح وماني

مهاجم بورتو لويس دياز

ذكر تقرير صحفي برتغالي استعداد مهاجم نادي بورتو البرتغالي “لويس دياز” للانتقال إلى الدوري الانجليزي الممتاز خلال الميركاتو الشتوي 2022، وبالتحديد ليفربول لتعويض محمد صلاح وساديو ماني.

وبات نجم منتخب كولومبيا في كوبا أمريكا الأخيرة هو الخيار الأول لنادي ليفربول في الانتقالات الشتوية القادمة، حال قرر يورجن كلوب تعزيز خط الهجوم، تعويضًا لخسارة محمد صلاح وساديو ماني لمدة شهر كامل بسبب بطولة كأس أمم أفريقيا في الكاميرون.

ومن المنتظر اقتحام ليفربول لسوق الانتقالات الشتوية القادمة للقيام بتعزيزات هجومية في محاولة جادة لتعويض الخسارة الفادحة التي ستنتج عن رحيل محمد صلاح إلى معسكر منتخب مصر، وزميله ساديو ماني إلى معسكر منتخب السنغال مع حلول نهاية الشهر الجاري.

ويُتابع ليفربول مسيرة لويس دياز منذ عدة أشهر، ويزعم تقرير الموقع البرتغالي “كوريو دا مانها” أن الريدز ينوي التحرك من أجل اللاعب عند فتح باب الميركاتو الشتوي الشهر المقبل.

المفهوم أيضًا أن فريق يورجن كلوب يراقب مهاجم ليل الفرنسي “جوناثان ديفيد”، والمحتمل أن يكون خيارًا أرخص من دياز.

ومع ذلك، يدعي التقرير أن دياز هو الهدف الأول لليفربول إذا أرادوا تعزيز فريقهم في يناير، على الرغم من أن كلوب اقترح بالفعل أنه لن يستخدم سوق الشتاء لجلب بدائل بعقود طويلة الأجل لمحمد صلاح أو ماني.

وسجل دياز 13 هدفا في 22 مباراة مع بورتو في جميع المسابقات هذا الموسم، في حين أن أمثال مانشستر يونايتد، تشيلسي و مانشستر سيتي مهتمون ايضاً بخدماته.

واجه اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا ليفربول مرتين في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، إلا أنه فشل في هز شباك أليسون بيكر في أي من تلك المباراتين.