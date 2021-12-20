بث مباشر مشاهدة مباراة اليوم بين الشباب وضمك في كأس ملك السعودية

بث مباشر مشاهدة مباراة اليوم بين الشباب وضمك في كأس خادم الحرمين الشريفين

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمشاهدة مباراة الشباب وضمك في أولى مواجهات دور الـ16 ببطولة كأس ملك السعودية «كأس خادم الحرمين الشريفين»، ضمن مباريات اليوم الاحد 19 ديسمبر 2021.

تعتبر كأس خادم الحرمين الشريفين أو كأس ملك السعودية هي البطولة الثانية من حيث الأهمية في كرة القدم السعودية بعد مسابقة الدوري وتقام بين أندية الدرجة الممتازة فقط (دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين).

وسيستقبل استاد الملك فهد في الرياض مباراة الشباب وضمك اليوم، التي تعتبر الرسمية الأولى للفريقين بعد توقف دام لأكثر من 20 يومًا بسبب مشاركة منافسات بطولة كأس العرب FIFA قطر 2021.

وكانت آخر مباراة للفريقين في الدوري السعودي يوم 25 نوفمبر الماضي، وتمكن الشباب من تحقيق الفوز على الرائد بثلاثية نظيفة، في حين تعادل ضمك مع الفتح في مباراة ماراثونية شهدت تسجيل 10 اهداف من الجانبين.

وسيسعى الفريقان اليوم إلى تجاوز دور الـ16 من كأس ملك السعودية بعد المشاركة المخيبة في النسخة الماضية، حيث ودع الشباب وضمك المسابقة من الدور الحالي، لصالح القادسية والتعاون على الترتيب.

وتنطلق صافرة بداية مباراة الشباب وضمك في تمام الساعة 17:00 بتوقيت جرينتش، 19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت السعودية، وينقل البث المباشر على قناة شركة الرياضة السعودية 1 SSC المفتوحة على القمر الصناعي عرب سات على تردد 12418 أفقي، بمعدل ترميز 27500، ومعامل تصحيح خطأ 3/4.