مكافآت مغرية تنتظر لاعبي الرجاء نظير هزيمة الاهلي في السوبر الافريقي

شعار ولوجو نادي الرجاء الرياضي المغربي

وعدت إدارة نادي الرجاء البيضاوي المغربي بمنح مكافآت مغرية للاعبي الفريق إذا ما تمكنوا من هزيمة الاهلي المصري في السوبر الافريقي يوم الاربعاء المقبل 22 ديسمبر في العاصمة القطرية الدوحة.

وسيحصل لاعبو الرجاء على مكافآت مالية مغرية من جانب إدارة النادي في حال تتويجهم بهذه الكأس للمرة الثالثة في التاريخ.

وتُوج الرجاء بهذه الكأس لأول مرة في عام 2000 عندما هزم أفريكا سبورتس الإفواري بهدفين دون رد على المركب الرياضي محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء وسط حضور 40 ألف متفرج.

وانتظر الرجاء لمدة 19 عامًا لمعانقة الكأس من جديد، لكن على حساب العملاق التونسي الترجي الرياضي بنتيجة 1/2، في بداية عام 2019.

وخسر الرجاء مباراة كاس السوبر الافريقي مرة واحدة بفارق ركلات الجزاء الترجيحية عام 1998 أمام النجم الساحلي التونسي، في المباراة التي استضافتها مدينة الدار البيضاء بسبب تتويج الرجاء بلقب دوري ابطال افريقيا آنذاك.

وقال مصدر خاص بـ الخليج 365 داخل نادي الرجاء «تم رصد مكافأة مالية مميزة للاعبي الفريق تصل قيمتها إلى 5 ملايين سنتيم للاعب الواحد، ما يعادل 5000 دولار أمريكي، إذا ما نجحوا في الظفر بكأس السوبر الافريقي على حساب الاهلي المصري يوم الاربعاء المقبل».

ورصد الاتحاد الافريقي لكرة القدم مكافأة قدرها نصف مليون دولار تقريبًا (421 ألف دولار) للفريق الفائز بلقب كاس السوبر الافريقي 2021.

على صعيد آخر، يرصد الاتحاد المغربي لكرة القدم (الجامعة المغربية) مبلغ 421 ألف دولار، كمكافأة للفريق الفائز بأي لقب قاري، بما في ذلك كأس السوبر الأفريقي.