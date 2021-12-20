تحدي اومكرون.. تشكيلة ليفربول المتوقعة في مباراة اليوم امام توتنهام في الدوري الإنجليزي

تعرف على تشكيلة ليفربول المتوقعة في مباراة اليوم امام توتنهام برسم الجولة 18 من الدوري الإنجليزي، والمقرر إقامتها على ملعب توتنهام، بداية من الساعة 16:30 بتوقيت جرينتش، 18:30 بتوقيت مصر، 19:30 بتوقيت السعودية.

ستكون تجربة غريبة بالنسبة لتوتنهام أن يحصل على إجازة لمدة أسبوعين خلال الفترة الأكثر ازدحامًا في تقويم الدوري الإنجليزي الممتاز، والوقت فقط هو الذي سيحدد ما إذا كان ذلك سيساعد فريق انطونيو كونتي أو سيشكل عائقًا في مباراة اليوم الأحد.

وتم إلغاء المباريات ضد رين الفرنسي، وبرايتون وهوف ألبيون بسبب تفشي فيروس كورونا في تشكيلة توتنهام، قبل تأجيل المباراة الثالثة بسبب الحالات الإيجابية في معسكر ليستر سيتي مباراة منتصف الأسبوع على ملعب الكينج باور.

من جانبه، ينتظر ليفربول التأكيد النهائي بشأن الاختبارات الإيجابية “المشتبه بها” للهولندي فيرجل فان ديك وفابينيو وجونز، لكن المتوقع، هو غياب الثلاثي مرة أخرى في مباراة اليوم.

حتى الآن لم يعلن ليفربول عن أي اختبارات إيجابية أخرى، ولكن ديفوك اوريجى، ناثانيل فيليبس، هارفي إليوت و أدريان، يستمر غيابهم بسبب الإصابة.

تشكيلة ليفربول المتوقعة في مباراة اليوم امام توتنهام

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد، جويل ماتيب، ابراهيما كوناتي، اندرو روبرتسون

خط الوسط: أوكسليد تشامبرلين، جوردان هندرسون، تياجو ألكانتارا

خط الهجوم: محمد صلاح، دييجو جوتا، ساديو ماني.