مواكبة فرق الصدارة..تشكيلة تشيلسي الرسمية في مباراة اليوم امام ولفرهامبتون

تعرف على تشكيلة تشيلسي الرسمية في مباراة اليوم امام ولفرهامبتون برسم الجولة 18 من الدوري الإنجليزي، والمقرر إقامتها على ملعب المولينيو، بداية من الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش، 16:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت السعودية.

يلتقي تشيلسي مع ولفرهامبتون واندرارز بعد ظهر اليوم الأحد بحثًا عن الفوز الذي قد يكون مطلوبًا لمواكبة أفضل فريقين في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم مانشستر سيتي وليفربول.

بينما يتجه البلوز إلى المنافسة في مولينيو في المركز الثالث، احتفظ ولفرهامبتون بمكانه في المراكز العشرة الأولى في وقت سابق من هذا الأسبوع بفوز صغير على برايتون وهوف ألبيون.

خلت تشكيلة تشيلسي في مباراة اليوم من كالوم هدسون أدوي، تيمو فيرنر، جورجينيو و روميلو لوكاكو بسبب المتحور الجديد من الفيروس التاجى (اومكرون)، بجانب المصاب بين شيلويل، في حين قال توماس توخيل أن كاي هافرتز كان يشعر بالمرض يوم الخميس.

تشكيلة تشيلسي الرسمية في مباراة اليوم امام ولفرهامبتون

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: ازبيليكويتا، تياجو سيلفا، روديجر، رايس جيمس، ماركوس ألونسو

خط الوسط: نجولو كانتي، تشالوباه، ماسون ماونت، حكيم زياش

خط الهجوم: كريستيان بوليسيتش