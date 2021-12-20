الحفاظ على الريادة..تشكيلة مانشستر سيتي الرسمية في مباراة اليوم امام نيوكاسل

لاعبي نادي مانشستر سيتي مع بيب جوارديولا مدرب نادي مانشستر سيتي - صور Reu

تعرف على تشكيلة مانشستر سيتي الرسمية في مباراة اليوم امام نيوكاسل برسم الجولة 18 من الدوري الإنجليزي، والمقرر إقامتها على ملعب سانت جيمس بارك، بداية من الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش، 16:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت السعودية.

يتطلع مانشستر سيتي إلى البقاء في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم الأحد، عندما يسافر إلى سانت جيمس بارك حيث سيواجه نيوكاسل يونايتد المتعثر مع ايدي هاو.

ويقبع فريق صندوق الاستثمارات العامة السعودي على بعد ثلاث نقاط من منطقة الأمان، لكن كل من بيرنلي وواتفورد لديهما مباراة واحدة أقل.

وسيغيب فيران توريس عن تشكيلة مانشستر سيتي في مباراة اليوم، حيث يواصل تعافيه من إصابة في القدم ابعدته عن فريق بيب جوارديولا منذ سبتمبر الماضي.

ويعود جواو كانسيلو إلى الفريق بعد استفاء عقوبة الإيقاف، إلى جانب رحيم سترلينج، الذي قد يقود خط هجوم فريق مانشستر سيتي بجانب رياض محرز و جابرييل جيسوس.

تشكيلة مانشستر سيتي الرسمية في مباراة اليوم ضد نيوكاسل

حراسة المرمى: إيدرسون مورايس

خط الدفاع: جواو كانسيلو، روبن دياز، امريك لابورت، زينتشينكو

خط الوسط: برناردو سيلفا، رودريجو هيرنانديز، كيفن دي بروين

خط الهجوم: رياض محرز، رحيم ستيرلنج، جابرييل جيسوس.