هالاند ضمن صفقات ريال مدريد المحتملة باعتراف الرئيس التنفيذي لبوروسيا دورتموند

أكد الرئيس التنفيذي لبوروسيا دورتموند الألماني “هانز يواكيم فاتسكه” دخول هداف الفريق «إيرلينج هالاند» ضمن صفقات ريال مدريد المحتملة، مشيرًا إلى أن ريال مدريد “مهتم للغاية” باتمام الصفقة قبل فترة الانتقالات الصيفية 2022.

ورفض فاتسكه استبعاد استمرار هالاند مع بوروسيا دورتموند خلال موسم 2023-2022، رغم ارتباطه بعديد الأندية المُستعدة لتسديد قيمة الشرط الجزائي لفسخ عقده، والذي يصل لـ 75 مليون يورو.

وارتبط اللاعب النرويجي البالغ من العمر 21 عامًا ارتباطًا وثيقًا بالثنائي الانجليزي «مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي»، لا سيما أن كلاهما بحاجة ماسة للاعب “رقم 9”.

كما لم يتم استبعاد تشيلسي أيضًا من السباق على الرغم من استثمار 97.5 مليون جنيه إسترليني في روميلو لوكاكو، في حين أن بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان أيضًا في المعادلة.

وعلى الرغم من أن المشاكل المالية أجبرت برشلونة على تقليص الإنفاق بشكل كبير، إلا أن النادي الكتالوني يرتبط أيضًا بانتظام بمحاولة طموحة للتعاقد مع الدولي النرويجي.

الرئيس التنفيذي لبوروسيا دورتموند: هالاند ضمن صفقات ريال مدريد

قال الرئيس التنفيذي لدورتموند لصحيفة بيلد الألمانية بخصوص المهاجم النرويجي “بغض النظر عن المكان الذي أذهب إليه، يتحدث إليك الجميع عن هالاند. كل ما أعرفه هو ضمان أن ريال مدريد مهتم به للغاية. لكن يمكنني تسمية 25 آخرين الآن.”

ولكن في حين أن هالاند هو موضوع ساخن في سوق الانتقالات بسبب البند الذي يحتمل أن يجعل رسوم الانتقال أقل من قيمته الحقيقية، لا يزال دورتموند يأمل في إقناعه بالبقاء.

تابع فاتسكه بهذا الشأن: “يمكن أن يرحل، ولكن يمكن أيضًا أن يبقى. قبل أيام قليلة، أجريت محادثة جيدة للغاية مع مينو رايولا. كانت تلك المكالمة الهاتفية ودية للغاية. سيكون لدينا بالتأكيد اجتماع آخر في الأسابيع القليلة المقبلة.”

واضاف “ينصب التركيز على التطوير الشامل لموهبة هالاند. تمامًا كما هو الحال مع [روبرت] ليفاندوفسكي، أود أن أفخر بإيرلنج في مرحلة ما إذا فاز بدوري أبطال أوروبا. شخصيا، أعتقد أنه من الجيد له أن يبقى في البوندسليجا لفترة أطول “.

ويلتزم دورتموند تعاقديًا بقبول عرض بقيمة 75 مليون يورو تلقائيًا إذا فعل النادي الشرط الجزائي في عقد هالاند، لكنهم سيحاولون الحصول على مزيذ من الأموال التي سيحصلون عليها من خلال التفاوض المحتمل على خطة التقسيط مع الاندية المهتمة.