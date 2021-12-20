الامارات | حكم يحرم ميلان من هدف بسبب لاعب مستلق في منطقة الجزاء «فيديو»

شكرا لقرائتكم خبر عن حكم يحرم ميلان من هدف بسبب لاعب مستلق في منطقة الجزاء «فيديو» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حرم حكم مباراة نابولي وميلان التي اقيمت امس، ميلان من هدف التعادل، بسبب لاعب كان مستلقيا على الأرض في منطقة الجزاء.

وتغلب نابولي 1-0 على مضيفه ميلان، أمس الأحد، ليتقدم للمركز الثاني في الدوري الإيطالي لكرة القدم، متفوقا على منافسه في مباراة سرق فيها حكم الفيديو المساعد الأضواء في نهاية درامية.

وسدد لاعب وسط نابولي، إلجيف إلماس، برأسه في المرمى عند القائم القريب، ليصعق أصحاب الأرض في الدقيقة الخامسة.

وكاد المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش، أن يدرك التعادل لميلان بعدما اقترب من هز الشباك في منتصف الشوط الأول ثم بعد الاستراحة مباشرة.

وفي الدقيقة 90، حين بدا أن ميلان استنفد كل الحيل، بدا أن فرانك كيسي، منح أصحاب الأرض نقطة التعادل ليفجر احتفالات مثيرة، لكن حكم الفيديو المساعد ألغى الهدف بداعي التسلل ضد المهاجم أوليفييه جيرو، الذي كان مستلقيا على الأرض في منطقة الجزاء.

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