شكرا لقرائتكم خبر عن علي معلول يكشف للأهلى حقيقة آلام الضامة قبل السوبر الأفريقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدولي التونسي علي معلول جاهزيته تماماً للمشاركة مع الأهلي في بطولة السوبر الأفريقي المقرر لها بعد غد الأربعاء، بالعاصمة القطرية الدوحة، وقال للجهاز الفني أنه لم يشعر بأية آلام بعدما شارك لعدة دقائق مع منتخب بلاده في نهائي البطولة العربية أمام الجزائر.

وشدد الدولي التونسي على أنه لم يشارك في المباريات السابقة لنهائي كأس العرب بسبب شعوره بآلام في العضلة الضامة وعندما تماثل للشفاء منها تماماً شارك لمدة دقائق في المباراة النهائية بدلاً من مواطنه محمد أمين بن حميدة.

ووضع الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفني للنادى الاهلى خطة هجومية لمواجهة الرجاء المغربى لحسم المباراة مبكراً والتتويج باللقب الأفريقى دون اللجوء لركلات الترجيح، ويسعى موسيمانى لقتل معنويات المنافس مبكراً عن طريق تسجيل هدف مبكر يربك حسابات الرجاء ويضعه تحت ضغط مثلما فعل في مباريات الدوري أمام الإسماعيلى والزمالك وسموحة بحثاً عن إنهاء اللقاء دون الدخول فى حسبة برمة.

وخاض المارد الأحمر مباراتين وديتين استعداداً لموقعة السوبر الأفريقى، حيث تعادل مع الطلائع بهدف لكل فريق ثم فاز على سموحة بخمسة أهداف مقابل هدف ضمن البرنامج المحدد من بيتسو موسيماني لتجهيز لاعبي الأهلي للمشاركة في مباراة السوبر الإفريقي، خشية من تأثر اللاعبين من طول فترة الابتعاد عن خوض مباريات رسمية بسبب توقف الدوري المصري لمشاركة منتخب مصر في كأس العرب.

ووضمت قائمة الفريق في قطر كلا من: محمد الشناوى وعلى لطفى ومصطفى شوبير وحمزة علاء ورامى ربيعة وبدر بانون ومحمود متولى وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلى معلول ومحمود وحيد ومحمد هانى وكريم فؤاد وأكرم توفيق وعمرو السولية وحمدى فتحى وأليو ديانج ومحمد محمود وعمار حمدى ومحمد مجدى أفشة وأحمد عبد القادر وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ولويس ميكيسونى وبيرسى تاو ووليد سليمان ومحمود كهربا ومحمد شريف وحسام حسن وأحمد نبيل كوكا.