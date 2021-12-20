شكرا لقرائتكم خبر عن ايسترن كومباني يبحث عن أول ثلاث نقاط فى الدوري أمام المقاصة.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تختتم مواجهات اليوم الأول من الجولة السابعة بمباراة مثيرة تجمع الجريحين، مصر المقاصة وإيسترن كومباني، في اللقاء الذي يستضيفه استاد الكلية الحربية في تمام الثامنة مساء اليوم الأثنين.

ويبحث مصر المقاصة بقيادة تامر مصطفى مدرب الفريق الفيومي، عن استعادة نغمة الانتصارات بعد الخسارة في الجولة الماضية أمام المصري بثلاثة أهداف مقابل هدفين، لتصحيح مسار الفريق في الدوري.

فيما يبحث إيسترن كومباني بقيادة علاء عبد العال مدرب الفريق، عن حصد أول ثلاث نقاط له في مسابقة الدوري العام بعدما تلقى الهزيمة في أول 6 جولات ليقبع في المركز الأخير بدون نقاط.

ويحتل المقاصة المركز الخامس عشر بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 5 نقاط بعدما فاز في مباراة وتعادل في اثنتين وخسر 3 لقاءات أخرى، فيما يتذيل ايسترن كومباني جدول مسابقة الدوري العام بدون أي نقاط بعد 6 هزائم متتالية منذ انطلاق المسابقة.