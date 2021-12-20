تعرف على مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

تقام مساء اليوم الإثنين 20 ديسمبر/ كانون الأول 2021 عدة مباريات مهمة في الدوريات العربية التي تعود عجلتها للدوران بعد انتهاء كأس العرب.



ويستأنف الدوري المصري نشاطه من جديد بعد فترة توقف دامت ما يزيد على 3 أسابيع بسبب بطولة كأس العرب 2021 التي اختتمت منافساتها في قطر (السبت) وتوج منتخب الجزائر بلقبها.

يستضيف فريق فاركو نظيره المصري البورسعيدي في الجولة السابعة من الدوري المصري، حيث تنطلق المباراة في تمام الساعة 4:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 5.00 بتوقيت أبوظبي، 3.00 بتوقيت القاهرة، وتبث عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

يصطدم فريق غزل المحلة بنظيره البنك الأهلي في صراع المربع الذهبي بالدوري المصري، حيث تنطلق المباراة الساعة 6:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 7.30 بتوقيت أبوظبي، 5.30 بتوقيت القاهرة، وتبث عبر قناة أون تايم سبورتس 2.

يستقبل فريق الاتحاد السكندري نظيره سيراميكا كليوباترا على استاد الإسكندرية في الجولة الـ7 من الدوري المصري، حيث تبدأ المباراة الساعة 9:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 10.00 بتوقيت أبوظبي، 8.00 بتوقيت القاهرة، وتنقل على الهواء مباشرة عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

يواجه فريق الباطن نظيره الحزم في دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث تبدأ المباراة الساعة 3:05 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 4.05 بتوقيت أبوظبي، وتبث عبر قناة SSC السعودية ومنصة شاهد الإلكترونية.

يستضيف فريق الفتح نظيره الاتحاد مساء الإثنين ضمن مباريات الدور ثمن النهائي لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث تنطلق المباراة الساعة 5.35 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 6.35 مساء بتوقيت أبوظبي، وتتولى شبكة قنوات الرياضية السعودية "SSC" نقلها، ومنصة شاهد الإلكترونية.

نادي الشباب كان أول المتأهلين لربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين على حساب ضمك

يسعى الهلال للفوز أمام الرائد والخروج من كبوته بعد خسارة لقاء الديربي الأخير أمام النصر، حين يخوض دور موقعة الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة بتوقيت أبوظبي، وتتولى شبكة قنوات الرياضية السعودية "SSC" نقلها، ومنصة شاهد الإلكترونية.