شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواجه الزمالك فى دورى سوبر السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام اليوم الإثنين، منافسات الجولة الرابعة من مباريات الدور الأول لدورى سوبر كرة السلة رجال لترتيب المراكز من الأول إلى الثامن، ويلتقى اليوم الأهلى مع الزمالك، والجزيرة مع التأمين، وسموحة مع الاتصالات، بينما يلتقى الاتحاد السكندرى مع سبورتنج.

وتقام المباريات فى تمام السادسة مساء، بينما تقام مباراة الأهلى و الزمالك فى تمام الثامنة مساءا، على صالة الأمير عبد الله الفيصل بالقلعة الحمراء .

وأقيمت الجمعة الماضي مواجهات الجولة الثالثة من دوري السوبر رجال لتحديد المراكز من الأول إلى الثامن ، ونجح نادي الجزيرة في تحقيق فوزه الثالث على التوالي عندما حل ضيفًا على نادي سبورتنج بنتيجة 77/71 ، بينما تمكن مصر للتأمين من الحاق أول هزيمة بالنادي الأهلي بعد الفوز عليه في ملعب الأخير بنتيجة 78/68 ، أما الاتحاد فقد حقق الفوز على ضيفه سموحة بنتيجة 91/78، فيما كانت آخر المواجهات قد انتهت بفوز المصرية للاتصالات على الزمالك بنتيجة 78/70.

وبهذه النتائج فقد أصبح ترتيب دوري السوبر بعد الجولة الثالثة كالتالي:

في المركز الأول.. الجزيرة

في المركز الثاني.. الأهلي

في المركز الثالث.. المصرية للاتصالات

في المركز الرابع.. مصر للتأمين

في المركز الخامس.. الاتحاد

في المركز السادس.. سبورتنج

في المركز السابع.. سموحة

في المركز الثامن.. الزمالك