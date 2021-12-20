شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يواصل التدريب في الدوحة استعدادا للسوبر الأفريقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل فريق الكرة بالنادي الأهلي تدريباته اليوم الإثنين، استعداداً لبطولة السوبر الأفريقي أمام الرجاء المغربي المقرر لها بعد غد الأربعاء، بالعاصمة القطرية الدوحة ، ويفرض موسيماني سياجاً من السرية على تدريبات الفريق منذ سفره إلى قطر مساء الجمعة الماضية ويرغب المدير الفني في تجهيز لاعبيه معنوياً ونفسياً لمواجهة بطل المغرب الصعبة .

ويحرص المدير الفني على مذاكرة فريق الرجاء جيداً من خلال مشاهدة مباريات مُتعددة للفريق المغربي محلياً وأفريقياً قبل مواجهة الأربعاء من أجل الأستعداد الجيد له قبل لقاء السوبر الأفريقي حيث يرغب الأهلي في الحفاظ على اللقب الذي فاز به النسخة الماضية على حساب نهصة بركان المغربي.

على صعيد أخر ، قال حسام حسن، مهاجم الفريق إن الأهلي سيقاتل من أجل الفوز بلقب كأس السوبر الأفريقي ، موضحاً أن كأس السوبر الأفريقي بطولة غالية وتقام فى توقيت مهم للغاية قبل المشاركة فى بطولة كأس العالم للأندية، وهو ما يزيد من إصرار اللاعبين على الفوز باللقب.

وتحدث حسام حسن عن طموحات الفريق مؤكداً أن الأهلي يدخل كل لقاء أو بطولة بحثا عن الفوز ولا شيء غيره، وأن الفوز بكل البطولات يعتبر الهدف الأساسي للفريق بشكل عام.

وطلب حسام حسن من جماهير الأهلي الاستمرار في دعم اللاعبين والوقوف خلف الفريق؛ من أجل الاستمرار في تحقيق الإنجازات.