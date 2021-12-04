"مهند لاشين أساسياً".. التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام السودان

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

يستعد منتخب مصر لملاقاة السودان مساء اليوم السبت، ضمن الجولة الثانية للمجموعة الرابعة لمسابقة كأس العرب.

منتخب مصر فاز في مباراته الأولى أمام لبنان بهدف نظيف، بينما خسر منتخب السودان أمام منتخب الجزائر 4/0.

واستقر البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر، بشكل كبير، على تشكيل الفريق لمباراة السودان.

ويتجه كيروش، للدفع بمهند لاشين بجوار عمرو السولية بعد إصابة حمدي فتحي في مباراة لبنان.

وجاء تشكيل مصر المتوقع:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – أحمد حجازي – أكرم توفيق.

الوسط: عمرو السولية - مهند لاشين.

الوسط المهاجم: محمد شريف – محمد مجدي "أفشة" – مصطفى فتحي.

المهاجم: مروان حمدي.