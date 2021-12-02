الامارات | رفع الإيقاف الدولي عن الاتحاد المصري لرفع الأثقال

شكرا لقرائتكم خبر عن رفع الإيقاف الدولي عن الاتحاد المصري لرفع الأثقال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرر الاتحاد الدولي لرفع الأثقال رفع الإيقاف عن الاتحاد المصري للعبة. وأعلنت وزارة الشباب والرياضة المصرية اليوم في بيان رسمي "تلقى الاتحاد المصري لرفع الأثقال رسالة عبر البريد الإلكتروني من الاتحاد الدولي للعبة يفيد برفع الإيقاف عن الاتحاد المصرى وأحقيته في المشاركة في المنافسات الدولية لرفع الأثقال".

وأضاف البيان أن هذه الخطوة جاءت "بعد قيام وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية بجهود مكثفة لاستيفاء كافة المتطلبات والتي تمت من خلال العديد من المخاطبات مع الاتحاد الدولى لرفع الأثقال ومنها سداد الغرامات الموقعة على الجانب المصرى".

وأوضح البيان :"تكثف وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية في الوقت الحالي جهودهما بشأن سرعة انهاء إجراءات مشاركة منتخب مصر في منافسات بطولة العالم لرفع الأثقال والمقرر أقامتها بدولة أوزبكستان خلال الفترة من الخامس وحتى 15 الجاري".

وأيدت المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي (كاس) في ديسمبر 2019 إيقاف الاتحاد المصري لرفع الأثقال لمدة عامين بسبب قضايا منشطات، مما حرم مصر من المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020.

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