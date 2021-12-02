الامارات | منتخب الناشئين يتعادل مع أذربيجان في الودية الثانية

شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الناشئين يتعادل مع أذربيجان في الودية الثانية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعادل المنتخب الوطني للناشئين مواليد 2006 مع نظيره أذربيجان بهدف لهدف في المباراة الودية الثانية التي جرت اليوم على ملعب ذياب عوانة بدبي، في البروفة الودية الأخيرة استعداداً للمشاركة في بطولة غرب آسيا الثامنة للناشئين ، المقرر اقامتها للفترة من 5 إلى 15 ديسمبر في السعودية.

تقدم منتخب أذربيجان بهدف عن طريق اللاعب أرازلي إليجون في الدقيقة 26، وأدرك هدف التعادل لمنتخبنا اللاعب عمر خليل في الدقيقة 76 من عمر المباراة.

وكانت المباراة الودية الأولى التي جرت بين المنتخبين الخميس الماضي قد شهدت التعادل الإيجابي بالنتيجة ذاتها، وسجل هدف المنتخب اللاعب محمد جمعة.

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