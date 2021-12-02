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الامارات | منتخب الناشئين يتعادل مع أذربيجان في الودية الثانية

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الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعادل المنتخب الوطني للناشئين مواليد 2006 مع نظيره أذربيجان بهدف لهدف في المباراة الودية الثانية التي جرت اليوم على ملعب ذياب عوانة بدبي، في البروفة الودية الأخيرة استعداداً للمشاركة في بطولة غرب آسيا الثامنة للناشئين ، المقرر اقامتها للفترة من 5 إلى 15 ديسمبر في .

تقدم منتخب أذربيجان بهدف عن طريق اللاعب أرازلي إليجون في الدقيقة 26، وأدرك هدف التعادل لمنتخبنا اللاعب عمر خليل في الدقيقة 76 من عمر المباراة.

وكانت المباراة الودية الأولى التي جرت بين المنتخبين الخميس الماضي قد شهدت التعادل الإيجابي بالنتيجة ذاتها، وسجل هدف المنتخب اللاعب محمد جمعة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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