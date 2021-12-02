قطر تطمح للعبور بعمان والبحرين تصطدم بالعراق

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تدخل المنافسة ببطولة كأس العرب المقامة حاليا في العاصمة القطرية، جولتها الثانية من خلال إقامة 4 مواجهات، بعد أن خاضت جميع الفرق المشاركة (16 منتخبا) في الأربع مجموعات، الجولة الأولى مسجلة نتائج مختلفة، من بينها انتصارات بأهداف كبيرة كما حدث في مباراة تونس وموريتانيا (5/ 1) والجزائر والسودان (4/ 0) والمغرب وفلسطين (4/ 0).

قطر وعمان

في المجموعة الأولى، تحمل مباراة قطر صاحب الأرض والجمهور أمام المنتخب العماني المتطور أهمية كبيرة بالنسبة للفريقين الساعيين للفوز والتأهل إلى الدور المقبل من البطولة.

المنتخب القطري افتتح مشواره في البطولة بالفوز على نظيره البحريني

1/ 0 ولديه 3 نقاط، أمام المنتخب العماني فقد دشن مشواره في البطولة بالتعادل مع نظيره العراقي 1/1 ولديه نقطة واحدة.

العراق والبحرين

وضمن المجموعة الأولى أيضا، يخوض المنتخب البحريني مواجهة صعبة أمام نظيره العراقي.

ويبحث المنتخب البحريني عن الفوز الأول بعد أن خسر مباراة البداية أمام المنتخب القطري 0/ 1 في الجولة الأولى، بينما يطمح المنتخب العراقي لخطف كامل نقاط المباراة لتعزيز حظه في التأهل للدور المقبل بعد أن تعادل في الجولة الأولى مع عمان 1/1.

تونس وسوريا

في إطار الجولة الثانية لمباريات المجموعة الثانية، يلتقي منتخبا سوريا وتونس في مباراة قد تشهد قوة وإثارة من الجانبين.

ويتصدر المنتخب التونسي المجموعة بثلاث نقاط بعد فوزه العريض في الجولة الأولى على نظيره الموريتاني 5/ 1، فيما يحتل المنتخب السوري المركز الثالث بدون أي نقاط بعد هزيمته 1/ 2 من المنتخب الإماراتي.

وينتظر أن يظهر المنتخب السوري تحديا عنيفا اليوم، بهدف تعويض الخسارة الأولى والاستمرار في البطولة، خاصة وأن المنتخب التونسي خاض نزالا سهلا في البداية بعكس المنتخب السوري.

الإمارات وموريتانيا

ضمن المجموعة الثانية أيضا، يلتقي المنتخب الإماراتي المنتشي بفوزه على نظيره السوري 2/ 1 في الجولة الأولى، نظيره الموريتاني الخاسر 1/ 5 أمام المنتخب المنتخب التونسي.

وسيبحث المنتخب الإماراتي عن حسم تأهله للدور المقبل بعد أن أظهر المنتخب الموريتاني مستوى ضعيفا في مباراته الأولى، إلا أن المنتخب الموريتاني سيعمل بقوة لإثبات تجاوزه الهزيمة القاسية من تونس وتحقيق مفاجأة.

توقيت وملاعب مواجهات اليوم

13:00: البحرين والعراق باستاد الثمامة يديرها جاني سيكازوي

16:00: عمان وقطر باستاد المدينة التعليمية يديرها ويلتون بيريرا سامبيو

19:00: موريتانيا والإمارات باستاد 974 يديرها أندريس ماتونتي

22:00: سوريا وتونس باستاد البيت يديرها فرناندو هيرنانديز غوميز