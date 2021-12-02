جوارديولا يصف سيلفا بالأفضل

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ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) عن جوارديولا قوله «إنه الأفضل، لقد كان الأفضل منذ موسمين أو ثلاثة مواسم، وهو الأفضل بعد ذلك أيضا، لديه قدرة استثنائية على القيام بما يحلو له بالكرة، في مواجهة حارس جيد فإن اللمسة الأخيرة كانت رائعة».
وأضاف «القدوم إلى هنا والفوز على هذا المنافس خطوة مذهلة بالنسبة لنا. المهم هو تواجدنا هنا في القمة، عشنا أجواء صعبة في الجزء الأول من الموسم، نتأخر بنقطة واحدة عن الصدارة الشيء المهم هو الطريقة التي نؤدي بها، نلعب بمستوى رائع».
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