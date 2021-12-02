جوارديولا يصف سيلفا بالأفضل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أثنى المدير الفني لمانشسترسيتي، الإسباني بيب جوارديولا على نجمه البرتغالي برناردو سيلفا الذي سجل هدفا رائعا قاد به فريقه لفوز مثير على ملعب أستون فيلا 2/ 1مساء الأربعاء ضمن فعاليات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) عن جوارديولا قوله «إنه الأفضل، لقد كان الأفضل منذ موسمين أو ثلاثة مواسم، وهو الأفضل بعد ذلك أيضا، لديه قدرة استثنائية على القيام بما يحلو له بالكرة، في مواجهة حارس جيد فإن اللمسة الأخيرة كانت رائعة».

وأضاف «القدوم إلى هنا والفوز على هذا المنافس خطوة مذهلة بالنسبة لنا. المهم هو تواجدنا هنا في القمة، عشنا أجواء صعبة في الجزء الأول من الموسم، نتأخر بنقطة واحدة عن الصدارة الشيء المهم هو الطريقة التي نؤدي بها، نلعب بمستوى رائع».