زعامة البوندسليجا تجمع دورتموند ببايرن ميونخ

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يلتقي بوروسيا دورتموند بضيفه بايرن ميونخ غدا في مواجهة حاسمة بالمرحلة الـ14 من الدوري الألماني لكرة القدم لكن صاحب الأرض قد يفقد أبرز أسلحته خلال قمة البوندسليجا.

ومن المتوقع أن يفقد دورتموند نسبة كبيرة من جماهيره العاشقة والمتحمسة خلال المواجهة أمام بايرن، في ظل مساعي السلطات لمنع انتشار الموجة الجديدة من جائحة كورونا بشكل أكبر.

وسبق وأن ألتقى دورتموند وبايرن دون حضور الجماهير في مايو 2020 بسبب الجائحة، وانتهت المباراة بفوز بايرن بهدف رائع لجوشوا كيميتش.

لكن كيميتش لن يكون متواجدا في مباراة السبت، حيث يخضع للعزل الصحي حاليا عقب إصابته بالعدوى، بعد أن أثار جدلا واسعا في وقت سابق عبر التأكيد على عدم حصوله على اللقاح.

واستعاد بايرن باقي لاعبيه المصابين بالعدوى لكن تراجع أداء الفريق في الفترة الأخيرة، حيث فاز بصعوبة على دينامو كييف الأوكراني في دوري أبطال أوروبا وكذلك على ضيفه أرمينيا بيلفيلد في البوندسليجا، مما يشير إلى أن الفريق ليس في أفضل حالاته، لكن على أي حال يتصدر النادي البافاري جدول الترتيب بفارق نقطة واحدة عن دورتموند.

وفرض دورتموند المزيد من الضغوط على بايرن عبر الفوز الرائع على ملعب فولفسبورج بثلاثة أهداف لهدف، والأهم هو أن القناص النرويجي إيرلينج هالاند عرف طريقه إلى الشباك بعد تعافيه من الإصابة.

ومن المتوقع أن يشارك هالاند منذ البداية أمام بايرن بعد مشاركته كبديل في المباراة السابقة.

كما يخوض القناص البولندي روبرت ليفاندوفسكي أول مباراة له مع بايرن منذ خسارته في سباق جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، لصالح الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وفي حال الفوز، سيتصدر دورتموند ترتيب البوندسليجا بفارق نقطتين عن بايرن بينما فوز النادي البافاري سيقربه خطوة من إحراز لقبه العاشر على التوالي.

وتنطلق المرحلة الرابعة عشرة من البوندسليجا غدا الجمعة بمباراة يونيون برلين مع لايبزج.

ويلتقي السبت أيضا، أرمينيا بيلفيد مع كولن وباير ليفركوزن مع جرويتر فورت وهوفنهايم مع اينتراخت فرانكفورت وماينز مع فولفسبورج واجسبورج مع بوخوم.

ويسدل الستار على المرحلة يوم الأحد بمباراتي شتوتجارت مع هيرتا برلين وبوروسيا مونشنجلادباخ مع فرايبورج.