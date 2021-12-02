رانجنيك يحصل على تصريح العمل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حصل الألماني رالف رانجنيك على تصريح عمل لبدء مهمته في منصب المدير الفني المؤقت لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي. وسيتم تقديم رانجنيك لوسائل الإعلام اليوم وسيسجل ظهوره الأول مع مانشستر خلال المواجهة أمام كريستال بالاس يوم الأحد. وذكر مانشستر في بيان أمس «مع اكتمال كل أوراق العمل سنعقد مؤتمرا صحفيا مع رالف رانجنيك في أولد ترافورد في التاسعة من صباح اليوم».

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