الإصابة تحرم بايرن من ستانيشيتش

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وأوضح بايرن أن ستانيشيتش (21عاما) سيغيب عن المباريات المقبلة دون أن يحدد موعد عودته إلى الملاعب.
ويتصدر بايرن جدول ترتيب البوندسليجا بفارق نقطة واحدة عن بوروسيا دورتموند قبل مباراتهما بعد غد.
ويلتقي بايرن مع ضيفه فولفسبورج يوم 17 ديسمبر الحالي في أخر مباراة له قبل فترة التوقف.
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