شكرا لقرائتكم خبر الإصابة تحرم بايرن من ستانيشيتش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد نادي بايرن ميونخ أمس أن ظهيره الأيمن يوسيب ستانيشيتش سيغيب عن مواجهة القمة أمام مضيفه بوروسيا دورتموند غدا بسبب الإصابة في الفخذ.

وأوضح بايرن أن ستانيشيتش (21عاما) سيغيب عن المباريات المقبلة دون أن يحدد موعد عودته إلى الملاعب.

ويتصدر بايرن جدول ترتيب البوندسليجا بفارق نقطة واحدة عن بوروسيا دورتموند قبل مباراتهما بعد غد.

ويلتقي بايرن مع ضيفه فولفسبورج يوم 17 ديسمبر الحالي في أخر مباراة له قبل فترة التوقف.