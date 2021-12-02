شكرا لقرائتكم خبر فيفا يوافق على انتخاب الاتحاد المصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم أمس الخميس حصوله على موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بشأن خارطة طريق انتخاب مجلس الإدارة الجديد.

وذكر اتحاد الكرة المصري عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أمس أنه تلقى موافقة فيفا على خارطة الطريق التي قدمها إليه وصولا إلى انتخاب مجلس إدارة جديد في الخامس من يناير المقبل تزامنا مع موعد انتهاء مهمة اللجنة الثلاثية برئاسة أحمد مجاهد والمكلفة بإدارة شؤون الاتحاد المصري.

وأضاف البيان «تضمنت موافقة الفيفا ما قام به الاتحاد المصري من دعوة الجمعية العمومية وإجراء بعض التعديلات على بنود اللائحة. كما تضمنت الموافقة أيضا ما سبق وحدده فيفا من تكليفات للجنة الثلاثية بإدارة العملية الانتخابية المقبلة مع التأكيد على عدم أحقية أعضائها في ترشيح أنفسهم حتى في حالة تقديم استقالاتهم».