دبي تحدد احتياجات الاتحاد للشتوية

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ويغيب عن الفريق الثنائي الدولي سعود عبدالحميد ومهند الشنقيطي لمشاركتهما مع المنتخب في بطولة كأس العرب المقامة حاليا في العاصمة القطرية الدوحة، كما يغيب عن المعسكر أيضا، الدولي المصري أحمد حجازي لمشاركته مع منتخب بلده في ذات البطولة بقطر.
وسيواجه الاتحاد نظيره العين الإماراتي وديا يوم الاثنين المقبل فيما يواجه فريق الجزيرة في 11 من ديسمبر على أن ينتهي برنامج المعسكر في 12 من ديسمبر وهو اليوم الذي ستعود فيه البعثة إلى جدة.
ومن المقرر أن يعتمد المدير الفني الروماني كوزمين كونترا قائمته النهائية وتحديد احتياجاته من العناصر خلال هذا المعسكر تأهبا لفترة الانتقالات الشتوية المقبلة التي تبدأ مطلع يناير 2022.
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