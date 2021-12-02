شكرا لقرائتكم خبر فروسية حائل تنظم سباقها الخامس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظم ميدان الفروسية بمنطقة حائل سباقه الخامس بدعم نادي سباقات الخيل، وذلك على ميدان الفروسية بحائل.

وتكون السباق من 7 أشواط، حيث حصل على المركز الأول لدرجة مبتدئة الجواد «عدام» للمالك سعود الأسلمي، فيما حقق جائزة الشوط الثاني لـمفتوح الدرجات مواليد 2018م الجواد «معشمني» للمالك والمدرب ماجد المرشدي.

وفاز بسباق الشوط الثالث مفتوح الخيل العربية «الجواد» نسيم كي بي للمالك والمدرب أحمد المشناء، وحصل الجواد «المتفرغ» على المركز الأول في سباق الشوط الرابع من الدرجة الأولى حتى الثالثة للمالك اسطبل النخبة، بينما حصل الجواد «حار نار» على المركز الأول في سباق الشوط الخامس مفتوح الدرجات مواليد 2019م للمالك اسطبل الأشعل، فيما فاز في سباق الشوط السادس مفتوح الدرجات أفراس الفرس «عمارة» للمالك خميس الشمري، في حين حقق الجواد «شمال» للمالك عبدالله الشمري كأس الشوط السابع لمفتوح الدرجات.