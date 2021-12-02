فيصل بن بندر نائبا لاتحاد عالمي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أجمع المجلس التنفيذي للاتحاد العالمي للرياضات الالكترونية Global Esports Federation على تعيين رئيس الاتحاد السعودي للرياضات الالكترونية الأمير فيصل بن بندر نائبا لرئيس الاتحاد العالمي للرياضات الالكترونية، وذلك نظير جهده وعمله في الرياضات الالكترونية السعودية والعربية، الذي لامسه عالم الرياضات الالكترونية في جميع بقاع العالم. وثمن الأمير فيصل بن بندر لمجلس إدارة الاتحاد العالمي للرياضات الالكترونية ثقتهم بهذا التعيين، واعدا جمهور الرياضات الالكترونية العالمي أن يكونوا فخورين بما يقدمه في المستقبل. يذكر أن الاتحاد العالمي للرياضات الالكترونية هو أحد أبرز الناشطين لإدخال الرياضات الالكترونية في الألعاب الأولمبية، والمشرع للقوانين الدولية للرياضات الالكترونية، وهو ساعي الاحترافية للاعبي الرياضات الالكترونية، والداعم القريب للاتحادات المحلية للرياضات الالكترونية، حيث يعزز مصداقية الرياضات الالكترونية وشرعيتها ومكانتها، ويجمع الرياضيين واللاعبين والقادة في مجال الصناعة معا في منصة واحدة شاملة.

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