مات من الفرحة.. وفاة المدرب أدهم السلحدار بعد إحراز فريقه هدفا في اللحظات الأخيرة

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

توفى اليوم الخميس، أدهم السلحدار، نجم الإسماعيلي السابق، والمدير الفني لنادي المجد السكندري، إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة، داخل الملعب بعد فرحته بهدف فريقه في اللحظات الأخيرة من عمر مباراته أمام الزرقا، في دوري القسم الثاني.

وفاز فريق المجد السكندري، على نظيره الزرقا بهدف دون رد جاء عن طريق محمد عصام في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة.

وخلال احتفال اللاعبين والجهاز الفني للمجد سجد السلحدار على الأرض شكرا لله، ثم أغمى عليه وتم نقله إلى أحد المستشفيات القريبة لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة.