ميدو: حرام مروان حمدي يلعب أساسي.. واللاعب يرد: 80% من بتوع البرامج الرياضية مبيفهموش حاجة

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

هاجم أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، مروان حمدي مهاجم المنتخب الوطني، عقب فوز مصر على لبنان في الجوله الأولي من بطولة كأس العرب.

وكتب مقدم برنامج ريمونتادا على قناة المحور، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “مروان حمدي مستواه لا يرتقي للمستوى الدولي ومش عايز اكون قاسي عليه بس فعلا حرام انه يلعب اساسي في منتخب مصر”.

من جانبه، وجه مروان حمدي، رسالة قوية إلى منتقديه، بعد مشاركته مع المنتخب الوطني أساسيا في مباراة لبنان.

وكتب مروان عبر حسابه الشخصي على انستجرام: "80% من اللي بيطلعوا في البرامج الرياضية مبيفهموش حاجة وبتوع لقطة وبس ومحدش بيركز ولا يراجع كلامهم إلا القليل".

وأضاف اللاعب: "اللي منهم بتاع لقطة ومعندوش مبدأ بيمشي مع الريحة واللي بيطلع يضحك الناس وبيتجاب هنا وهنا وفاكر نفسه في مسرح مصر وكام اعلامي يطلع يسخن ده على ده والناس في بعض علشان يجيب كام مشاهدة وشكرا".

واختتم:"الإعلام الرياضي مجاش إلا من رحم ربي طبعا أنا عارف ان في منكم لو معملش الشويتين دول مش هيتجاب في حتة بس اعملوها بطريقة محترمة وشيك شوية وحاولوا تطوروا شوية وفي أخر كلامي زي ما بتعملوا.. دي وجهة نظري".

وكان مروان حمدي، قد تعرض في الساعات الماضية، لانتقادات قوية بعد أدائه الضعيف مع المنتخب الوطني في مباراة لبنان.

وحقق منتخب مصر الفوز على لبنان بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما، الأربعاء، بملعب الثمامة، ضمن مباريات الجولة الأولى من المجموعة الرابعة لدور المجموعات من بطولة كأس العرب.

وجاء هدف منتخب مصر عن طريق أفشة من ركلة جزاء في الدقيقة ٧١ تحصل عليها أحمد أبو الفتوح.