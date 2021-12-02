شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر والجونة والجبلاية والرياضيون ينعون أدهم السلحدار.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسابق نجوم الرياضة وعلى رأسهم الإعلامى أحمد شوبير وعصام الحضرى مدرب حراس مرمى المنتخب الوطنى على نعى وفاة أدهم السلحدار لاعب الإسماعيلى السابق والذى وافته المنية منذ ساعات قليلة نتيجة أزمة قلبية مفاجآة في أعقاب متابعته لمباراة فريقه "المجد"السكندرى ضمن منافسات دورى القسم الثانى.

وتوفى أدهم السلحدار نجم الإسماعيلي السابق، والمدير الفني لفريق المجد السكندري الناشط في دوري القسم الثاني، أثر تعرض لأزمة قلبية مفاجآة، داخل الملعب بعد فرحته بهدف فريقه في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة اليوم الخميس.

وفاز فريق المجد السكندري، على نظيره الزرقا بهدف دون رد جاء عن طريق محمد عصام في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة.

وخلال احتفال اللاعبين والجهاز الفنى للمجد سقط أدهم السلحدار على الأرض مغشيا عليه وتم نقله إلى أحد المستشفيات القريبة لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة.



مجدى عبد العاطى



أحمد شوبير



أحمد فوزى



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عصام الحضرى



أبو جبل