شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل رحيل السلحدار.. توفى فى سيارة الإسعاف بسبب هبوط حاد بالدورة الدموية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عبد المولي مهني مدير الكرة بنادى المجد السكندرى أن جثمان ادهم السلحدار المدير الفني لفريقه نقل علي الفور لمستشفى العامرية حيث وصل شقيقه من القاهرة لإنهاء إجراءات استلام الجثمان.

وقال عبد المولي مهني في تصريحات خاصة ل الخليج 365:" فقدنا مدرب كبير يتمتع بأخلاق عالية..كان سعيد للغاية بفوز فريقه وسجد لله شكرا وفجأة شعر بألم قوي ليقع مرة أخري مغشيا عليه "

وتابع عبد المولي مهني :" جئنا بسيارة الإسعاف واخبرنا الطبيب فيها أن السلحدار قد فارق الحياة قبل تحرك عربية الإسعاف "

وأكمل :" وصل الجثمان لمستشفى العامرية وبالكشف عليه تبين تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية وتولت النيابة التحقيق ووصل شقيق ادهم السلحدار من القاهرة لاستلام جثمان شقيقه ".

نعى مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة المهندس يحيى الكومى بخالص الحزن والأسى وفاة أدهم السلحدار نجم ومدرب الفريق الأسبق والذى وافته المنية منذ ساعات قليلة نتيجة أزمة قلبية مفاجآة في أعقاب متابعته لمباراة فريقه “المجد” السكندرى ضمن منافسات دورى القسم الثانى.

وعلى خلفية ذلك ، أعلن مجلس الإسماعيلي الحداد لمدة 3 أيام حدادا على روح الراحل.

والنادى الإسماعيلي إذ ينعى فقيده الراحل الذى يعد أحد نجوم الفريق الحاصلين على لقب دورى ٩٠ وكأس مصر ٩٧ داعيين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته ويلهم آهله الصبر والسلوان.

وتوفى أدهم السلحدار نجم الإسماعيلي السابق، والمدير الفني لفريق المجد السكندري الناشط في دوري القسم الثاني، أثر تعرض لأزمة قلبية مفاجآة، داخل الملعب بعد فرحته بهدف فريقه في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة اليوم الخميس.

وفاز فريق المجد السكندري، على نظيره الزرقا بهدف دون رد جاء عن طريق محمد عصام في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة.

وخلال احتفال اللاعبين والجهاز الفنى للمجد سقط أدهم السلحدار على الأرض مغشيا عليه وتم نقله إلى أحد المستشفيات القريبة لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة.