شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جثمان أدهم السلحدار عقب صلاة الجمعة غداً في القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتواجد "جثمان" أدهم السلحدار مدرب فريق المجد السكندرى حاليا بمستشفى مبره العصافرة بمدينة الإسكندرية لاستخراج تصاريح الدفن وباقي الإجراءات تمهيداً لنقلة الى القاهرة ، ومن المقرر أن يتم تشييع جثمان أدهم السلحدار غداً من القاهرة عقب صلاة الجمعة .

وتوفى أدهم السلحدار أثر تعرض لأزمة قلبية مفاجآة، داخل الملعب وفاز فريق المجد السكندري، على نظيره الزرقا بهدف دون رد جاء عن طريق محمد عصام في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة.

وخلال احتفال اللاعبين والجهاز الفنى للمجد سقط أدهم السلحدار على الأرض مغشيا عليه وتم نقله إلى أحد المستشفيات القريبة لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

وكان أدهم السلحدار قد تولى تدريب نادى المجد منذ ثلاثه شهور وخاض مع الفريق 7 مباريات 5 منها فى الدورى حيث نجح فى الفوز فى ثلاثه وتعادل فى مباراه وهزيمه وحيدة وخاض مبارتين فى كأس مصر فاز فى وحده وخسر من دمنهور .