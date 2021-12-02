شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم توفيق يتحدى حمدي فتحي في معسكر الفراعنة: "وريني نفسك يابا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل أكرم توفيق ظهير أيمن المنتخب الوطني، في تحدي خاص مع حمدي فتحي لاعب وسط الفراعنة، خلال معسكر المنتخب المقام في قطر للمشاركة في بطولة كأس العرب، ونشر أكرم توفيق فيديو عبر حسابه الشخصي على انستجرام خلال قيامه بتحدي "زجاجة المياة" وعلق أكرم مشيراً إلى حمدي فتحي "وريني نفسك يابا".



اكرم توفيق



اكرم توفيق

وأدى مساء اليوم المنتخب الوطني تدريبه على الملعب المخصص له استعدادا للقاء السودان في السابعة مساء السبت المقبل ( السادسة في القاهرة) ضمن الجولة الثانية لمباريات المجموعة الرابعة لكأس العرب.

يحتل منتخب مصر المركز الثانى فى المجموعة برصيد 3 نقاط خلف الجزائر المتصدر بنفس الرصيد، بينما يقبع منتخب السودان فى المركز الرابع والاخير بدون نقاط.

و زار الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم مران المنتخب الوطني برفقة المهندس هاني أبو ريدة عضو الفيفا والاتحادين العربي والأفريقي، وكان في استقبالهما رئيس الاتحاد المصري ومحمد الشواربي عضو الاتحاد.

وتمنى رئيس الاتحاد القطري التوفيق للمنتخب المصري مهنئا لاعبيه على وجود مدرب عالمي معهم ، فيما أكد هاني ابو ريدة عن سعادته بما يقوم به كارلوس كيروش من صناعة جيل جديد للكرة المصرية