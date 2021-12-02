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الأهلى ينعى أدهم السلحدار لاعب الإسماعيلى السابق

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القاهرة - سامية سيد - نعى مجلس إدارة النادى الأهلى ببالغ الحزن والأسى وفاة أدهم السلحدار لاعب الإسماعيلى السابق والذى وافته المنية منذ ساعات قليلة نتيجة أزمة قلبية مفاجآة في أعقاب متابعته لمباراة فريقه "المجد"السكندرى ضمن منافسات دورى القسم الثانى.

وتوفى أدهم السلحدار نجم الإسماعيلي السابق، والمدير الفني لفريق المجد السكندري الناشط في دوري القسم الثاني، أثر تعرض لأزمة قلبية مفاجآة، داخل الملعب بعد فرحته بهدف فريقه في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة اليوم الخميس.

وفاز فريق المجد السكندري، على نظيره الزرقا بهدف دون رد جاء عن طريق محمد عصام في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة.

وخلال احتفال اللاعبين والجهاز الفنى للمجد سقط أدهم السلحدار على الأرض مغشيا عليه وتم نقله إلى أحد المستشفيات القريبة لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

 

 

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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